"Украина станет членом НАТО": что сказали Байден и Зеленский по итогам переговоров (видео)

Президент Владимир Зеленский сказал, что Силы обороны освободили уже 50% всех захваченных РФ территорий, ликвидировали 20 тысяч "вагнеровцев". Кроме того, экономика Украины выросла на 5%. Байден сказал, что США хотят, чтобы Украина победила в войне.

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Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден провели совместную пресс-конференцию по итогам переговоров в Вашингтоне. Фокус разобрался, что сказали политики о войне с Россией, сотрудничестве между Украиной и США, а также о военной помощи.

Выступление Джо Байдена

Первым выступил американский лидер. По его словам, когда российские войска начали полномасштабное вторжение, многие думали, что Украина не продержится. Однако украинский народ смог выстоять.

"Украина победит в этой войне. Она останется гордой. Но для этого ей нужна наша поддержка", — сказал Байден.

Американский президент сказал, что Штаты выделят Украине 200 млн долларов, чтобы поддержать средства ПВО. Однако без дополнительного финансирования возможности Белого дома скоро иссякнут. Байден отметил, что в Кремле обрадовались, когда "республиканцы в Конгрессе" проголосовали против выделения Украине дополнительных денег на военную помощь.

Также президент США сказал, что если Россия победит, что многие диктаторы в мире почувствуют, что могут реализовать свои амбиции за счет войны. Чтобы этого не произошло, глава Белого дома готов пойти на компромисс с Республиканской партией в вопросе о миграции. Также Байден обратился в Конгресс для получения денег для помощи Израилю.

Выступление Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина борется за свободу и независимость. Почти 2 года страна находится в состоянии самой серьезной войны после Второй мировой. Кремль пока еще не одержал ни одной победы. Пока борется украинский народ, другие страны Европы находятся в безопасности.

"Мы должны все противостоять российской агрессии. Мы уже достигли серьезных успехов", — сказал Зеленский.

Он отметил, что Силы обороны освободили уже 50% всех захваченных Россией территорий с 24 февраля 2022 года. Кроме того, Украина восстанавливает экономику, ее показатели выросли на 5%.

Президент также сказал, что Украина уже смогла победить российский флот в Черном море, а также скоро сможет победить в воздухе. Он поблагодарил Байдена за новый пакет военной помощи. Кроме того, Зеленский встретился с представителями американской военной промышленности и провел консультации о сотрудничестве.

Зеленский сказал, что две трети выделенных американцами денег для Украины остаются в Штатах. Кроме того, Украина выполнила практически все рекомендации от ЕС, что позволяет ей начать переговоры о вступлении в этот союз.

Пресс-конференция Байдена и Зеленского: ответы на вопросы

Байден сказал, что Россия потерпела неудачу, начав войну против Украины. Он заявил, что Киев теперь может поставлять украинские зерно по Черному морю. Более 50 стран помогли украинскому народу добиться этого. Нужно сделать все, чтобы Москва потерпела дальнейшее поражение.

Зеленский отметил, что Украина продолжает ликвидировать наемников ЧВК "Вагнер", которые действуют во многих странах мира. Она уже ликвидировала 20 тысяч наемников. Кроме того, Россия более не может захватывать новые украинские территории. У Киева есть план на 2024 год, однако президент пока не может поделиться всеми его подробностями.

Президент Украины сказал, что немыслимо, чтобы страна отказалась от своих территорий.

"Здесь наши люди, наши семьи. Это часть украинского общества. Мы говорим о людях. Их пытают, их насилуют, их убивают. Нам что, отказаться от своего народа?" — спросил Зеленский.

Владимир Зеленский об уступах РФ

Байден заявил, что Вашингтон хочет, чтобы Украина победила в войне с РФ. Она должна быть независимой и сильной страной, способной защитить себя. Существует двухпартийная прочная поддержка, хотя и есть определенное количество республиканцев, которые скептически относятся к этому. Глава Белого дома считает, что они не говорят от имени большинства членов партии.

Зеленский сказал, что много говорил с членами как Республиканской, так и Демократической партий США. Все они гарантировали свою поддержку. Украина не останется одинока перед лицом стратегической угрозы со стороны РФ.

Байден сказал, что гордится силой и прочностью НАТО. Президент РФ Владимир Путин хотел добиться фрагментации Альянса, однако теперь в него вступила Финляндия. Сейчас нужно сделать все, чтобы Украина победила в войне. Были взяты долгосрочные обязательства по поддержке Украины.

"Как мы говорили в Вильнюсе, Украина станет членом НАТО. Но мы должны убедиться, что они выиграют войну. Мы говорили с президентом Зеленским и лидерами группы G7 о необходимости долгосрочной помощи украинской обороне", — сказал он.

Байден о членстве Украины в НАТО

После этого пресс-конференция Байдена и Зеленского завершилась.

Пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена

Напомним, что 12 декабря президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Конгресс США. Лидер большинства в американском Сенате Чак Шумер рассказал, как прошла встреча. По его словам, встреча Зеленского с американскими законодателями была "очень мощной". Украинский лидер "очень подробно очертил", в чем нуждается Украина и как США могут помочь в защите от РФ.