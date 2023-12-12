Зеленский предложил США создать в Украине европейский оборонный центр (видео)

По словам президента, власти страны готовы сократить бюрократию, чтобы развивать производство артиллерийских боеприпасов, систем ПВО, артиллерии и ракетных технологий.

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Во вторник, 12 декабря, президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководителями американских оборонных предприятий и предложил создать в Украине европейский оборонный центр. Об этом глава государства сообщил в соцсети Х.

"Мы готовы принимать все необходимые решения, сокращать бюрократию, размещать заказы, — отмечается в публикации. — Готовы производить большее боеприпасов и военной техники, но нуждаемся в поддержке".

Президент отметил необходимость развивать совместное производство артиллерийских боеприпасов, систем ПВО, артиллерии и ракетных технологий.

Он поблагодарил представителей американских компаний, которые на прошлой неделе посетили конференцию по вопросам обороны.

По словам Зеленского, такое партнерство в интересах обеих сторон, поскольку, среди прочего, создаст новые рабочие места.

Напомним, что Владимир Зеленский может также провести встречу с американскими сенаторами и обсудить вопросы, связанные с финансовой поддержкой Украины.

Ранее сообщалось, что в недавней публикации The Financial Times шла речь о том, что медийная стратегия оптимистичных заявлений о положении на передовой ведет к расколу между военным и политическим руководством Украины.