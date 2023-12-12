От Lockheed Martin до RTX: Зеленский провел встречу с руководителями оборонных компаний США
Президент подчеркнул, что Украина готова наращивать производство боеприпасов и техники, но требуется привлечение американских компаний.
Владимир Зеленский находится с визитом в Соединенных Штатах. Украинская делегация провела встречу с руководителями ведущих американских оборонных компаний. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
Украинский президент возглавил делегацию на встрече с руководителями оборонных предприятий США. Встреча состоялась в Украинском доме в Вашингтоне. Зеленский высоко оценил участие компаний в украинско-американской конференции оборонных индустрий, которая состоялась на прошлой неделе.
Президент поблагодарил всех работников в американской оборонке, которые изготавливают вооружение, спасающее украинцев и помогающее ВСУ защищать Украину. Он озвучил идею создать в Украине оборонный хаб Европы, потому что государство имеет много практического опыта по боевым действиям.
"Мы готовы решать быстро, и уже начали это делать, потому что у нас нет другого пути менять систему, потому что у нас война", — отметил Зеленский.
Украина готова наращивать производство оружия и техники, но по словам президента в этом нужна кооперация со стороны мировых компаний. Речь идет о совместном производстве артбоеприпасов, систем ПВО, артиллерийских и ракетных систем. Киев намерен пригласить американские компании войти в долю оборонных предприятий Украины.
Также важен креативный подход, например проект FrankenSAM. В его рамках удалось интегрировать западные элементы в советские комплексы ПВО, чтобы как можно быстрее повысить защиту городов. Во встрече были компании:
- BAE Systems;
- Day & Zimmmermann;
- Sierra Nevada;
- Northrop Grumman;
- RTX;
- Lockheed Martin;
- General Dynamics;
- D&M Holding.
Напомним, 11 декабря министр обороны США Ллойд Остин рассказал, почему важно продолжать помогать Украине.
По данным СМИ, визит Зеленского в Вашингтон призван вернуть Украину на первые полосы изданий.