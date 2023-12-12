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Военный Фокус Российско-украинская война

От Lockheed Martin до RTX: Зеленский провел встречу с руководителями оборонных компаний США

встреча с производителями сша
Фото: Сайт Президента Украины | Украинская делегация встретилась с американскими оборонными компаниями

Президент подчеркнул, что Украина готова наращивать производство боеприпасов и техники, но требуется привлечение американских компаний.

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Владимир Зеленский находится с визитом в Соединенных Штатах. Украинская делегация провела встречу с руководителями ведущих американских оборонных компаний. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Украинский президент возглавил делегацию на встрече с руководителями оборонных предприятий США. Встреча состоялась в Украинском доме в Вашингтоне. Зеленский высоко оценил участие компаний в украинско-американской конференции оборонных индустрий, которая состоялась на прошлой неделе.

Президент поблагодарил всех работников в американской оборонке, которые изготавливают вооружение, спасающее украинцев и помогающее ВСУ защищать Украину. Он озвучил идею создать в Украине оборонный хаб Европы, потому что государство имеет много практического опыта по боевым действиям.

"Мы готовы решать быстро, и уже начали это делать, потому что у нас нет другого пути менять систему, потому что у нас война", — отметил Зеленский.

Украина готова наращивать производство оружия и техники, но по словам президента в этом нужна кооперация со стороны мировых компаний. Речь идет о совместном производстве артбоеприпасов, систем ПВО, артиллерийских и ракетных систем. Киев намерен пригласить американские компании войти в долю оборонных предприятий Украины.

Также важен креативный подход, например проект FrankenSAM. В его рамках удалось интегрировать западные элементы в советские комплексы ПВО, чтобы как можно быстрее повысить защиту городов. Во встрече были компании:

  • BAE Systems;
  • Day & Zimmmermann;
  • Sierra Nevada;
  • Northrop Grumman;
  • RTX;
  • Lockheed Martin;
  • General Dynamics;
  • D&M Holding.

Напомним, 11 декабря министр обороны США Ллойд Остин рассказал, почему важно продолжать помогать Украине.

По данным СМИ, визит Зеленского в Вашингтон призван вернуть Украину на первые полосы изданий.