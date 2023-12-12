Від Lockheed Martin до RTX: Зеленський провів зустріч з керівниками оборонних компаній США

Президент наголосив, що Україна готова нарощувати виробництво боєприпасів та техніки, але потрібне залучення американських компаній.

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Володимир Зеленський перебуває з візитом в Сполучених Штатах. Українська делегація провела зустріч з керівниками провідних американських оборонних компаній. Про це повідомляє пресслужба президента України.

Український президент очолив українську делегацію на зустрічі з керівниками оборонних підприємств США. Зустріч відбулася в Українському домі у Вашингтоні. Зеленський високо оцінив участь компаній в українсько-американській конференції оборонних індустрій, яка відбулась минулого тижня.

Президент подякував усім працівникам в американській оборонці, які виготовляють озброєння, що рятує українців й допомагає ЗСУ захищати Україну. Він озвучив ідею створити в Україні оборонний хаб Європи, бо держава має багато практичного досвіду з бойових дій.

"Ми готові вирішувати швидко, і вже почали це робити, бо в нас немає іншого шляху змінювати систему, тому що в нас війна", – зазначив Зеленський.

Україна готова нарощувати виробництво зброї та техніки, але за словами президента в цьому потрібна кооперація з боку світових компаній. Мова йде про спільне виробництво артбоєприпасів, систем ППО, артилерійських та ракетних систем. Київ має намір запросити американські компанії увійти у частку оборонних підприємств України.

Також важливим є креативний підхід, наприклад проєкт FrankenSAM. В його межах вдалося інтегрувати західні елементи в радянські комплекси ППО, щоб якомога швидше підвищити захист міст. В зустрічі були компанії:

BAE Systems;

Day & Zimmmermann;

Sierra Nevada;

Northrop Grumman;

RTX;

Lockheed Martin;

General Dynamics;

D&M Holding.

Нагадаємо, 11 грудня міністр оборони США Ллойд Остін розповів, чому важливо продовжувати допомагати Україні.

За даними ЗМІ, візит Зеленського до Вашингтона покликаний повернути Україну на прші шпальти видань.