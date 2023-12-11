"Це лише перший крок": Росія не зупиниться в разі захоплення України, — Зеленський (відео)

За словами українського лідера Володимира Зеленського, Росія переміщує економіку і суспільство на так звані "військові рейки".

Related video

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін має більшу мету, ніж просто атака українських міст, тож він не зупиниться на захопленні частини нашої країни та навіть цілої держави. Про це український лідер розповів під час виступу в Національному університеті оборони, де готують військову еліту Сполучених Штатів та 153 інших країн.

"Україна для Росії — це лише перший крок для того, щоб діяти, як стара імперія, яка загинула в 1989, і щоб кидати виклик усім, як це робив російський цар", — зазначив президент.

За його словами, Путін має програти в цій війні.

"Путін переміщує економіку і суспільство на те, що він називає "військовими рейками". На жаль, у нього був час, щоб це зробити. І напрямок цих рейок чітко видно", — додав Зеленський.

Він також зазначив, що зараз точно видно РФ більше ніж просто атакує українські землі і далі окупанти не зупиняться.

Дивитися з 11:50

Візит Зеленського до США: реакція глави Пентагону

Ллойд Остін наголосив, що допомога західних партнерів для українських військовий має вирішальний вплив на ситуацію на полі бою, адже завдяки спільним зусиллям ЗСУ повернули вже понад половину територій, які РФ захопила з лютого 2022 року.

Російські окупанти, продовжує американський міністр, дуже сильно ослаблені. Глава Кремля Володимир Путін хотів деморалізувати український народ, але зробив це зі своїми військами.

"Тому разом з нашими союзниками і партнерами ми маємо намір допомогти Україні закріпити і розширити її бойові успіхи, а також створити майбутні сили, здатні відбити російську агресію в найближчі роки. Якщо ми не дамо відсіч агресії Кремля сьогодні, якщо ми не стримаємо інших потенційних агресорів, ми тільки запросимо ще більше агресії, ще більше кровопролиття і ще більше хаосу", — заявив Остін.

Окремо очільник Пентагону пригадав свою поїздку до Києва, яка трапилася кілька тижнів тому. Там він переконався в рішучості української армії та стійкості українського народу, який готовий боротися за свою свободу.