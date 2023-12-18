В США достигли прогресса в переговорах по разблокированию помощи Украине, — СМИ

В Конгрессе США сообщили о позитивных изменениях в переговорах по вопросам безопасности границ, что может разблокировать дополнительную финансовую помощь для Украины и Израиля.

Как республиканцы, так и демократы в США выразили оптимистические ожидания относительно переговоров по миграционной реформе. Это становится важным фактором для рассмотрения вопроса о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню. Об этом сообщает издание The Hill.

Тем не менее, мнения законодателей расходятся относительно времени достижения окончательного соглашения по данному вопросу.

"Несмотря на то, что многие законодатели заявляют о достижении прогресса в переговорах о границе, они выражают разные взгляды относительно того, когда соглашение действительно будет достигнуто", — отмечается в публикации.

В частности, сенатор-демократ Джо Манчин сказал в воскресенье, что потенциальное соглашение о границе может быть заключено уже на этой неделе.

"Это то, на что я действительно очень надеюсь, и я думаю, что мы увидим что-то на следующей неделе, и мы будем оставаться там, пока не сделаем это", — заявил законодатель.

В воскресенье, 17 декабря, сенаторы-демократы Крис Кунс и Крис Ван Голлен, а также республиканец Джон Корнин выразили уверенность в том, что переговоры значительно продвинулись вперед.

В то же время сенатор Линдси Грэм заявил, что ожидает продолжения переговоров в следующем году, поскольку, по его словам, стороны не приблизились к общему решению.

Напомним, 14 декабря в Белом доме рассказали, как Байден работает над тем, чтобы Конгресс выделил деньги Украине. Как заявил представитель Белого дома Джон Кирби, президент США готов идти на определенные компромиссы, чтобы было продвижение в "добросовестных переговорах".

Палата представителей завершила свои голосования в среду, 13 декабря. Во время брифинга координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил подробности.

Он отметил, что республиканцы месяцами держали критическую помощь Украине в заложниках. По его словам, они четко услышали месседж главы Кремля Владимира Путина по достижению своих целей в Украине. Обе палаты Конгресса США вернутся к работе 9 января 2024 года, поэтому в этом году на помощь рассчитывать не приходится.