Мобилизация в Украине: кого заберут в ВСУ в январе 2024 года

Мобилизации, согласно действующему законодательству, подлежат сразу несколько категорий граждан. В 2024 году задействование рекрутеров должно сделать призыв в Силы обороны более гибким.

Верховная Рада Украины приняла решение о продлении военного положения до 14 февраля 2024 года, что подразумевает продолжение процесса мобилизации в стране. В настоящее время проводится подготовка к сотрудничеству с рекрутинговыми компаниями, ответственными за поиск квалифицированных специалистов для участия на фронте. Об этом говорится в материале издание "УНИАН".

Как отмечает источник, до конца текущего года призыв на военную службу может коснуться нескольких категорий граждан. Мобилизационные меры охватывают:

мужчин в возрасте 18-60 лет со статусом "годен" и "ограниченно годен", при условии наличия военного опыта;

мужчин в возрасте от 27 до 60 лет, со статусом "годен" и "ограниченно годен", при условии отсутствия военного опыта;

мужчин в возрасте 18-60 лет, снятых с воинского учета, но признанных годными и ограниченно годными по решению ВВК.

Граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие опыта боевых действий, могут пройти военную службу по контракту. Гражданам, которые имеют группу инвалидности, предоставляется возможность служить по контракту по месту своего проживания.

По данным источника, в следующем году правила призыва останутся такими же, а благодаря использованию навыков рекрутеров, станут более гибкими.

Мобилизация женщин в Украине возможна только на добровольной основе и при условии, что им не больше 60 лет. Как будет проходить мобилизация женщин в Украине 2024, пока неизвестно.

В Украине мобилизация затронет лишь тех студентов мужского пола, которым исполнилось 30 лет и которые получают второе высшее образование. На текущий момент студенты, обучающиеся на дневной форме в средних специальных, средних технических и высших учебных заведениях, имеют право на отсрочку, а также получатели профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся в дневной или дуальной форме получения образования, независимо от своего возраста.

Напомним, правила воинского учета для женщин предусматривают выполнение обязанностей службы в запасе. Речь идет об обновлении персональных данных, запрет покидать место жительства без разрешения ТЦК, взятие на учет после смены места жительства, явку в ТЦК в случае вручения повестки, прохождение ВВК, мобилизацию.

Ранее член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская рассказала, что мобилизация в Украине имеет определенные проблемы. По ее словам, они связаны с расхолаживанием общества "победой уже завтра", методами работы ТЦК и отношением к военным.