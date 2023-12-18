Ночная атака беспилотников по РФ: в ГУР подтвердили взрывы на авиабазе в Липецке

По данным ведомства, громко было на территории 4-го Центра боевого применения и переобучения летного состава, где россияне проводят обучение летному и инженерно-техническому персоналу.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили, что украинские беспилотники атаковали военную авиабазу в Липецкой области России. Об этом сообщает OBOZ.ua со ссылкой на источники в ведомстве.

По данным СМИ, в результате атаки были повреждены несколько объектов, включая истребитель Су-34.

По заявлению российского Министерства обороны, было "сбито и перехвачено" 33 украинских беспилотных летательных аппарата в Липецкой, Ростовской и Волгоградской областях. Жители этих регионов сообщали о сильных взрывах, после чего в социальных сетях появились фотографии и видео с пожарами.

Куда попали украинские БПЛА в России

Дезинформация российских военных была опровергнута еще 17 декабря, когда в сети появились снимки поврежденного российского истребителя Су-34 на аэродроме в Ростовской области.

Позже стало известно, что взрывы раздались на самой территории авиабазы в Липецкой области. Оккупанты утверждают, что на военном объекте произошел взрыв "сбитого" беспилотника. При этом заявили, что "нет повреждений и пострадавших".

Стоит отметить, что, по данным журналистов, на этой авиабазе в Липецке базируется 4-й Центр боевого применения и переобучения летного состава. Здесь оккупанты проводят обучение летному и инженерно-техническому персоналу, а также разрабатывают методики использования авиационных комплексов.

На момент публикации материала ГУР МОУ официально не комментировало информацию об успешном ударе БПЛА по авиабазе в Липецкой области.

Напомним, в ночь на 18 декабря ВС РФ запустили по Украине несколько групп ударных дронов Shahed. По данным командования, дроны летели по сложной траектории в направлении аэродрома в Староконстантинове. В области была слышна работа ПВО.