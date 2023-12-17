Стали известны последствия ночной атаки БПЛА по России: куда удалось попасть (фото, видео)
Выяснилось, что один из беспилотников, которые атаковали российский аэродром ночью, украшало загадочное послание. В РФ заявляют, что "разрушений нет", но в ГУР владеют другими данными.
Ночью на 17 декабря беспилотники атаковали вражеский аэродром в Морозовске в Ростовской области РФ. Сообщество monitor опубликовало фото последствий атаки.
"На фото можно увидеть, что закрылки, скорее всего Су-34, посечены поражающими элементами. Если поражающие элементы попали в зону кабины, то самолету(ам) понадобится серьезный ремонт", — отметили в сообществе.
На обнародованных снимках видно, что на беспилотнике черным маркером написано "привет кац**ам от Ярика".
Кто в ответе за это?
В hromadske опровергли информацию о том, что за атакой на российский аэродром в Ростовской области стояла разведка. Источник в ГУР сообщил, что это не так.
В то же время в разведке неофициально подтвердили причастность к атакам БПЛА по объектам в Липецкой и Волгоградской областях РФ.
"Есть поражение целей. Плановая работа ГУР", — рассказал неназванный собеседник.
У россиян "разрушений нет"
Несмотря на то, что в ГУР подтверждают поражение, в России утверждают обратное. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подтвердил, что ночью в регионе был сбит один БПЛА.
"Жертв и разрушений нет", — заверил чиновник.
По его словам, это была первая атака беспилотников по региону.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров также подтвердил якобы "отбитую" атаку БПЛА.
"Жертв и разрушений нет", — добавил он.
Напомним, ночью на 17 декабря Липецкую, Ростовскую и Волгоградскую области РФ атаковали беспилотники. В Минобороны России обвинили в атаке Украину и заявили, что силы ПВО якобы сбили 33 БПЛА.
Как уже сообщал Фокус, на аэродроме в Морозовске дислоцируются российские бомбардировщики Су-24, Су-24М и Су-34.