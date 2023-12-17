Стали відомі наслідки нічної атаки БПЛА по Росії: куди вдалося влучити (фото, відео)

З’ясувалось, що один з безпілотників, які атакували російський аеродром вночі, прикрашало загадкове послання. У РФ заявляють, що "руйнувань немає", але у ГУР володіють іншими даними.

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Вночі на 17 грудня безпілотники атакували ворожий аеродром у Морозовську в Ростовській області РФ. Спільнота monitor опублікувала фото наслідків атаки.

"На фото можна побачити, що закрилки, скоріш за все Су-34, посічені уражаючими елементами. Якщо уражаючі елементи поцілили в зону кабіни, то літаку(ам) знадобиться серйозний ремонт", — зазначили у спільноті.

Безпілотник, який атакував аеродром у Морозовську Фото: Спільнота monitor

На оприлюднених знімках видно, що на безпілотнику чорним маркером написано "привіт кац**ам від Яріка".

Хто відповідальний?

У hromadske спростували інформацію про те, що за атакою на російський аеродром у Ростовській області стояла розвідка. Джерело у ГУР повідомило, що це не так.

Водночас у розвідці неофіційно підтвердили причетність до атак БПЛА по об’єктах у Липецькій та Волгоградській областях РФ.

"Є ураження цілей. Планова робота ГУР", — розповів неназваний співрозмовник.

У росіян "руйнувань немає"

Попри те, що у ГУР підтверджують ураження, в Росії стверджують протилежне. Губернатор Липецької області Ігор Артамонов підтвердив, що вночі у регіоні був збитий один БПЛА.

"Жертв і руйнувань немає", — завірив чиновник.

З його слів, це була перши атака безпілотників по регіону.

Публікація Артамонова від 17 грудня Фото: Скриншот

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров також підтвердив нібито "відбиту" атаку БПЛА.

"Жертв та руйнувань немає", — додав він.

Публікація адміністрації Волгоградської області від 17 грудня Фото: Скриншот

Нагадаємо, вночі на 17 грудня Липецьку, Ростовську та Волгоградську області РФ атакували безпілотники. У Міноборони Росії звинуватили в атаці Україну та заявили, що сили ППО нібито збили 33 БПЛА.

Як уже повідомляв Фокус, на аеродромі у Морозовську дислокуються російські бомбардувальники Су-24, Су-24М і Су-34.