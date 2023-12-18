Противотанковый кулак Rosomak: Польша приобретет 200 БТР с различными ПТРК

Армия приобретет 58 БТРов с израильским Spike, а остальная же часть контракта зависит от производителей, потому что поляки хотят передачи технологий для производства ПТРК у себя.

Агентство вооружений намерено закупить более 200 бронетранспортеров Rosomak с боевыми модулями ZSSW-30. Об этом сообщает Defence 24.

В 2024 году Польша хочет подписать два контракта на поставку БТРов Rosomak. Партия из 58 машин будут иметь башню ZSSW-30 с пусковыми ПТРК Spike LR и вторая партия будет состоять из 174 БТР с другими ПТРК. Журналистам подтвердили в Агентстве вооружений, что тендеры на два контракта продолжаются.

Отмечается, что Rosomak сразу планировался с израильским ПТРК Spike. Однако второй контракт на 174 БТР (3 батальона) может иметь различные противотанковые комплексы. Выбор конкретной модели зависит от результата переговоров с иностранными партнерами. Польша хочет получить технологии, чтобы ПТРК выпускались на предприятиях польских производителей.

"Продолжаются два тендера на поставку дополнительных БТР Rosomak с башней ZSSW-30 с установкой противотанковых управляемых ракет, в том числе приобретение 58 БТР Rosomak с ПТРК Spike. Еще 174 БТР с ZSSW-30 будут интегрированы с продуктами различных компаний, в том числе вышеупомянутыми Spike или Javelin. Решение зависит от результатов переговоров", — сообщили в Агентстве.

Напомним, 21 сентября бойцы 57-й бригады показали польские БТР Rosomak на учениях. Военные отработали маневры и обучение личного состава.

1 апреля в Польше заявили о приобретении Украиной 100 БТР Rosomak. Контракт профинансирует США и ЕС.