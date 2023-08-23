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Военный Фокус Российско-украинская война

Украинский военный показал, как выглядит польский БТР Rosomak изнутри (видео)

Росомак для ЗСУ
Бойцы ВСУ показали Rosomak

Польша производит для Украины 200 БТРов Rosomak по контракту, который был заключен в апреле 2023 года.

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Бойцы ВСУ показали изнутри польский БТР Rosomak, который есть на вооружении одной из бригад. Об этом сообщает военный в ТикТок-аккаунте.

Военный показал, как выглядит машина со стороны места командира и наводчика Rosomak. Один из членов экипажа показывает, как у него запускается термальная камера. Также у него есть доступ к осмотру машины. Вероятно, военные находятся где-то на полигоне, потому что по рации раздается команда, чтобы машина остановилась и ждала следующих распоряжени.

Известно, что бронетранспортеры поступили на вооружение одной из бригад ВСУ. В апреле 2023 года Украина заказала 200 польских машин. Польша будет отправлять Rosomak прямо с завода. Rosomak — это лицензионная версия Patria финляндского производства.

Бронирование машины защищает от 14,5-мм калибра в передней проекции и от 7,62-мм калибра в других проекциях. Кроме этого БТР способен выдерживать подрыв на фугасе до 6-кг. Однако есть опция добавить бронирование, чтобы в лоб виров выдерживал попадание 30-мм снарядов российской автоматической пушки 2А42.

Напомним, 14 августа Польша показала 200 единиц военной техники на параде в Варшаве. Среди них БТР Rosomak.

11 августа польские СМИ писали, что в Польше планируют построить тяжелую БМПТ на базе САУ Krab .