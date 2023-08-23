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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Українській військовий показав, як виглядає польській БТР Rosomak зсередини (відео)

Rosomak для зсу
Бійці ЗСУ показали Rosomak

Польща виробляє для України 200 БТРів Rosomak по контракту, який було укладено у квітні 2023 року.

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Бійці ЗСУ показали зсередини польський БТР Rosomak, який є на озброєнні однієї з бригад. Про це повідомляє військовий в ТікТок-акаунті.

Військовий показав, як виглядає машина з боку місця командира та навідника Rosomak. Один з членів екіпажу показує, як в нього запускається термальна камера. Також в нього є доступ до огляду машини. Ймовірно, військові знаходяться десь на полігоні, бо по рації лунає команда, щоб машина зупинилась й чекала наступних команд.

Відомо, що бронетранспортери надійшли на озброєння одній з бригад ЗСУ. У квітні 2023 року Україна замовила 200 польських машин. Польща відправлятиме Rosomak прямо із заводу. Rosomak — це ліцензійна версія Patria фінляндського виробництва.

Бронювання машини захищає від 14,5-мм калібру в передній проєкції та від 7,62-мм калібру в інших проєкціях. Окрім цього БТР здатен витримувати підрив на фугасі до 6-кг. Проте є опція додати бронювання, щоб в лоб вирів витримував влучання 30-мм снарядів російської автоматичної гармати 2А42.

Нагадаємо, 14 серпня Польща показала 200 одиниць військової техніки на параді у Варшаві. Серед них БТР Rosomak.

11 серпня польські ЗМІ писали, що у Польщі планують побудувати важку БМПТ на базі САУ Krab.