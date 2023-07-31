В Україні вперше показали польські БМП Rosomak (відео)

Польща виготовляє для української армії 200 нових Rosomak. Перші машини виконані у вигляді БМП, проте є версія у вигляді БТР.

Related video

На озброєнні української армії зʼявились перші БМП польські Rosomak. Військовослужбовець ЗСУ опублікував відео із західною бронетехнікою в TikTok.

На опублікованих кадрах бійці ЗСУ пересуваються на шведському танку Strv (Stridsvagn) 122, БМП CV9040 та двох польських машинах Rosomak. Stridsvagn 122 — це шведська ліцензійна версія німецького Leopard 2, але з локалізованими деталями.

Разом з тим відомо, що у квітні 2023 року Україна замовила в Польщі 200 БМП Rosomak. Аналітики зазначають, що на відео БМП оснащена бойовим модулем Hitfist, яку виробляє італійська компанія Oto Melara. В її основі 30-мм автоматична гармата Mk44 Bushmaster II. Rosomak існує у варіанті бронетранспортера та бойової машини піхоти. З огляду на бойовий модуль, у відео Rosomak саме у варіанті БМП.

Польща поставить Україні БМП не з власних запасів, а виготовляє нові машини. Rosomak — це польська ліцензійна версія Patria фінляндського виробництва. Польща виготовляє машини з 2003 року. БМП Rosomak є основною бойовою машиною піхоти в польській армії. Бронювання машини захищає від 14,5-мм куль в передній проєкції та 7,62-мм у боковій проєкції. Також виріб витримує підрив на 6-кілограмовому фугасі.

Окрім цього є можливість посилити бронювання Rosomak спереду, щоб машина витримувала 30-мм гармату 2А42, яка встановлюється на російській техніці.

Нагадаємо, 5 квітня ЗМІ писали, що польські БТР Rosomak для ЗСУ можуть отримати австралійські бойові модулі PGZ 100.

14 липня в соцмережах показали шведські танки Strv 122 на передовій в Україні.