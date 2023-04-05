На польскі БТРи Rosomak для ЗСУ можуть встановити австралійські бойові модулі, – ЗМІ

3 квітня в Австралії повідомили про контракт для України на постачання 100 бойових модулів, стільки ж українська армія отримає БТРів.

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Україна замовила у польського виробника PGZ 100 бронетранспортерів Rosomak. На них можуть встановити австралійські бойові модулі. Про це повідомляє польське видання Defence 24.

Австралійська компанія Electro Optic Systems отримала початкове замовлення на 100 дистанційно керованих бойових модулів від української компанії "Спецтехноекспорт". Конкретна модель бойового модуля не називається, однак серед інших моделей є R400S. Його можна оснастити широким спектром озброєння калібром від 7,62 мм до 40-мм автоматичного гранатомета або 30-мм гармати. Система має тепловізор, камеру денного освітлення, а також вдосконаленою системою управління вогнем.

У виданні зазначають, що цілком вірогідно, що БТРи Rosomak можуть отримати австралійські бойові модулі. Це залежить від можливості Electro Optic Systems швидко виробити 100 модулів. Озброєння надасть бронетранспортеру розширені можливості у бою. Справа ще в тому, що офіційно Польща не оголосила, яке озброєння буде на БТР Rosomak. Остаточний варіант буде узгоджуватись з фінською компанією Patria, яка дала права Польщі на виробництво бронетранспортерів.

Нині PGZ здатно виробляти 100 бронетранспортерів на рік, за потреби потужності можна подвоїти.

Нагадаємо, 1 квітня премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Україна закупить 100 БТРів Rosomak. Закупівлю профінансує ЄС та США.

3 квітня стало відомо, що Україна закупила близько 100 бойових модулів в Австралії. Бойові модулі передадуть у 2023-2024 роках.