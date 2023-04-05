На польские БТРы Rosomak для ВСУ могут установить австралийские боевые модули, – СМИ

3 апреля в Австралии сообщили о контракте для Украины на поставку 100 боевых модулей, столько же украинская армия получит БТРов.

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Украина заказала у польского производителя PGZ 100 бронетранспортеров Rosomak. На них могут быть установлены австралийские боевые модули. Об этом сообщает польское издание Defence 24.

Австралийская компания Electro Optic Systems получила первоначальный заказ на 100 дистанционно управляемых боевых модулей от украинской компании "Спецтехноэкспорт". Конкретная модель боевого модуля не называется, однако среди других моделей R400S. Его можно оснастить широким спектром вооружения калибром от 7,62 мм до 40 мм автоматического гранатомета или 30 мм пушки. Система имеет тепловизор, камеру дневного освещения, а также усовершенствованную систему управления огнем.

В издании отмечают, что вполне вероятно, что БТРы Rosomak могут получить австралийские боевые модули. Это зависит от возможности Electro Optic Systems быстро производить 100 модулей. Вооружение предоставит бронетранспортеру расширенные возможности в бою. Дело еще в том, что официально Польша не объявила, какое вооружение будет на БТР Rosomak. Окончательный вариант будет согласовываться с финской компанией Patria, предоставившей право Польши на производство бронетранспортеров.

В настоящее время PGZ способен производить 100 бронетранспортеров в год, при необходимости мощности можно удвоить.

Напомним, 1 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Украина закупит 100 БТРов Rosomak. Покупку профинансирует ЕС и США.

3 апреля стало известно, что Украина закупила около 100 боевых модулей Австралии. Боевые модули будут переданы в 2023-2024 годах.