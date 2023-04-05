БТР Rosomak, ПЗРК Piorun та міномети Rak: Зеленський анонсував допомогу від Польщі

Президент України та прем'єр-міністр Польщі, окрім постачання техніки, обговорили й виробництво озброєнь та боєприпасів.

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Польща надасть Україні БТР Rosomak, самохідні міномети Rak та ПЗРК Piorun. Про це 5 квітня повідомив президент Володимир Зеленський на пресконференції з Матеушем Моравецьким, керівником польського уряду, інформує 5 квітня "Суспільне".

Український політик зазначив, що оборонний пакет дуже потрібен війську, адже нова допомога захищає свободу і незалежність не тільки України, але й Польщі, Європи, всього світу. Він наголосив на важливості співпраці обох країн.

"Ця сила зараз нам дуже потрібна", — заявив Зеленський.

Керівник держави повідомив, що підписано документ, який передбачає постачання БТР Rosomak, самохідних мінометів Rak, систем ППО Piorun. Це важливе озброєння допоможе зберегти життя людей. Кількість одиниць техніки, яка прибуде до України, наразі невідома.

Володимир Зеленський додав, що обговорив із Моравецьким виробництво озброєнь та боєприпасів. Він оцінив лідерство польських союзників у питанні надання різних видів озброєнь, зокрема танків та авіації.

"Польща показує лідерство в танковій коаліції, наступний крок — авіаційна коаліція", – пояснив Зеленський.

Нагадаємо, 5 квітня український лідер прибув до Польщі. Біля входу до президентського палацу українського лідера та першу леді Олену Зеленську зустріли Анджей Дуда та його дружина Агата Корнгаузер-Дуда.

Зеленський пояснив, що чекає Україну та Польщу в майбутньому. Він зазначив, що кордони між державами стануть формальністю. За словами політика, для цього потрібно триматися разом, оскільки російська агресія триває, тому варто продовжити боротьбу та докласти спільних зусиль для перемоги.

Президент Польщі 5 квітня заявив, що його країна відправить в Україну ще шість винищувачів МіГ-29. Терміни постачання ще шістьох літаків він не назвав. Дуда зазначив, що це може відбутися досить скоро після консультацій з партнерами, передусім військовими зі США. Також він не заперечив можливість передавання усього авіапарку цих літаків Україні у перспективі за певних умов.