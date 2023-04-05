БТР Rosomak, ПЗРК Piorun и минометы Rak: Зеленский анонсировал помощь от Польши

Президент Украины и премьер-министр Польши, кроме поставок техники, обсудили и производство вооружений и боеприпасов.

Related video

Польша предоставит Украине БТР Rosomak, самоходные минометы Rak и ПЗРК Piorun. Об этом 5 апреля сообщил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с Матеушем Моравецким, руководителем польского правительства, информирует 5 апреля "Суспільне".

Украинский политик отметил, что оборонный пакет очень нужен войскам, ведь новая помощь защищает свободу и независимость не только Украины, но и Польши, Европы, всего мира. Он отметил важность сотрудничества обеих стран.

"Эта сила сейчас нам очень нужна", – заявил Зеленский.

Глава государства сообщил, что подписан документ, предусматривающий поставки БТР Rosomak, самоходных минометов Rak, систем ПВО Piorun. Это важное вооружение поможет сохранить жизнь людей. Количество единиц техники, которая прибудет в Украину, пока неизвестно.

Владимир Зеленский добавил, что обсудил с Моравецким производство вооружений и боеприпасов. Он оценил лидерство польских союзников по вопросу предоставления различных видов вооружений, в частности танков и авиации.

"Польша показывает лидерство в танковой коалиции, следующий шаг – авиационная коалиция", – пояснил Зеленский.

Напомним, 5 апреля украинский лидер прибыл в Польшу. У входа в президентский дворец украинского лидера и первую леди Елену Зеленскую встретили Анджей Дуда и его жена Агата Корнгаузер-Дуда.

Зеленский объяснил, что ждет Украину и Польшу в будущем. Он отметил, что границы между государствами станут формальностью. По словам политика, для этого нужно держаться вместе, поскольку российская агрессия продолжается, поэтому следует продолжить борьбу и приложить совместные усилия для победы.

Президент Польши 5 апреля заявил, что его страна отправит в Украину еще шесть истребителей МиГ-29. Сроки поставки еще шести самолетов он не назвал. Дуда отметил, что это может произойти довольно скоро после консультаций с партнерами, прежде всего, военными из США. Также он не исключил передачу всего авиапарка этих самолетов Украине в перспективе при определенных условиях.