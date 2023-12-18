Манипуляция в погоне за сенсацией: "Мадяр" раскритиковал NYT за статью про плацдарм в Крынках

По мнению украинского защитника, публикация американского издания, содержащая комментарии отдельных военных, не дает обобщенной объективной картины событий.

Украинский военный, командир роты "Птахи Мадяра" Роберт Бровди, известный под позывным "Мадяр", выразил возмущение статьей The New York Times, в которой попытка ВСУ закрепиться на левобережье Херсонщины и удержать плацдарм в Крынках была названа "самоубийственной миссией". В своем видеообращении, опубликованном 17 декабря в Telegram-канале, "Мадяр" обвинил американскую газету в "преступной манипуляции" в погоне за сенсацией и гонорарами.

Он рассказал, что его подразделение с начала октября, с первого дня наступления ВСУ на левом берегу Днепра, "непрерывно и ежедневно" выполняет боевые задачи, и что оккупанты охотятся на него лично и на каждый экипаж "Птахів Мадяра".

"Не хочу посягать на право освещения вами своей позиции, пусть и субъективной, но хочу обратить ваше внимание на преступную манипуляцию. Надеюсь, не заказную, но не всеоценивающую в погоне за сенсацией и, извиняюсь, за гонорарами. Снимать эмоциональные впечатления военнослужащих, вернувшихся с левого, нормально. Нормально для фильма Netflix. Снимать их для обобщающего вы*ера относительно позиций — это позорное преступное манипулирование сознанием читателей", — заявил "Мадяр".

Он добавил, что статья NYT, содержащая комментарии отдельных военных, не дает обобщенной объективной картины событий.

"Мадяр" также подчеркнул, что статья NYT с комментариями отдельных военных не дает объективной картины событий. Он привел аналогию, сравнивая это с обвинениями строителей автострады в гибели водителя из-за ее высокой скорости, игнорируя обстоятельства и делая обобщенные выводы.

"Это все равно что обращаться к родственникам только что погибшего в ДТП водителя обвинениями к строителям той автострады, что она предусматривает движение по ней на скорости 130 км в отличие от дороги обычного использования, где скорость ограничена 80 километрами. И сваливать гибель того водителя на создание условий сверхбыстрой езды, справляться их впечатлениями и делать обобщающие выводы на весь мир", — объяснил военный.

Что написал The New York Times

16 декабря в The New York Times вышла статья со ссылкой на военных ВСУ, охарактеризовавших наступление на левом берегу Днепра как жестокое и бесполезное, поскольку украинских воинов при наступлении сбивали еще на берегу или в воде до того, как они достигали противоположного берега. По их словам, из-за болотистой местности защитникам также негде окопаться.

Напомним, что 11 декабря аналитики ISW отметили некоторые изменения конфигурации линии боев на левобережье Херсонской области. Эксперты рассказали об успешной переправке 30-50 бойцов. А уже через два дня сообщили о некоторых успехах ВС РФ возле села Крынки — к югу от населенного пункта.