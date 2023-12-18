"Не учли только одного": партизаны нашли системы ПВО, спрятанные ВС РФ от ударов (фото)

Российские оккупанты переместили средства ПВО в Крыму, чтобы уберечь их от атак Сил обороны. Защитники уже получили их новые координаты.

Партизаны в Крыму обнаружили российские средства ПВО, размещенные во временно захваченном Севастополе. Деталями и фото поделились в соцсетях движения "Атеш" 18 декабря.

"Наши агенты продолжают свою разведывательную деятельность в Крыму. На этот раз удалось обнаружить ЗРГК "Панцирь-С1", который оккупанты расположили неподалеку Инкерманской бухты", — указано в публикации.

Фото: Telegram/Атеш Фото: Telegram/Атеш Фото: Telegram/Атеш Фото: Telegram/Атеш

Партизаны опубликовали координаты вражеского комплекса — 44.605626, 33.593327. Данные о нем были переданы Силам обороны.

Также партизаны "Атеш" проследили за зенитной установкой, которую российские оккупанты переместили в Севастополе.

"Всю эту неделю наши агенты наблюдали и фиксировали перемещение средств ПВО/ПРО в Севастополе. Цель оккупантов очевидна — попытка подавить удары СОУ, которые с ювелирной точностью наносятся по военным объектам в Крыму. Оккупанты не учли только одного, что наши агенты везде и следят за всем!", — объяснили представители движения.

В "Атеш" выяснили, что установку переместили по Камышовому шоссе в сторону Казачьей бухты. Сообщается, что там дислоцируется 810 бригада морской пехоты.

Фото: Telegram/Атеш Фото: Telegram/Атеш Фото: Telegram/Атеш

Партизаны традиционно обнародовали координаты места — 44.570850, 33.420507.

Напомним, представители "Атеш" побывали в Главном военном госпитале Москвы. С их слов, на раненых оккупантов не хватает мест в палатах, поэтому часть размещают в коридорах и столовой.

Также члены подполья побывали в воинской части Росгвардии. Вражеский офицер признался, что потери некоторых подразделений составляют 70%.