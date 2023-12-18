ВС РФ накапливают ракеты разных типов для массированных ударов по Украине, — Игнат

По словам спикера ВВС, оккупанты больше сосредоточены на атаках БПЛА, поэтому украинской противовоздушной обороне необходимо наращивать средства по уничтожению беспилотных систем.

Россия в последнее время применяет для ударов по Украине меньше ракет разных типов, используя в основном беспилотники Shahed. Таким образом противник, вероятно, накапливает и крылатые и баллистические ракеты для новых масштабных атак по Украине. Об этом 18 декабря в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

Представитель украинских ВВС отметил, что планы врага определить не так просто, однако массированные ракетные удары Украина переживает не впервые.

"Мы понимаем, что враг накапливает определенные средства. Это крылатые ракеты, в частности. Баллистические ракеты, имею в виду "Искандер-М". В конце концов такие вещи, которые происходили в последнее время, мы не впервые переживаем", — сказал спикер.

По его словам, сейчас ракетные удары противника в плане количества применяемых боеприпасов несколько уменьшились по сравнению с летним периодом. Россияне ближе к холодам начали применять ракеты воздушного базирования, такие как Х-101 и Х-555.

"Потому что мы видели летом и "Кинжалы", и крылатые ракеты, и баллистические, и дроны. Сейчас враг начал ближе к холодному времени применять ракеты воздушного базирования: Х-101, Х-555. Ну и увидели мы уже и "Искандеры", и ракеты С-400, которые были применены в атаках на Киев", — ответил Игнат.

Спикер отдельно отметил, что россияне больше сосредоточились на удары с применением беспилотных систем, в частности, об этом говорит беспрецедентная атака по Киеву в конце ноября. Таким образом противник имеет достаточный запас дронов, чтобы атаковать Украину с разных направлений.

"Мы уже видели их рекордное применение буквально недавно на нашу столицу. Поэтому ракеты конечно враг имеет и будет ими обстреливать, но надо наращивать наши возможности по сбиванию ударных БПЛА", — подчеркнул Игнат.

Напомним, по информации экспертов из Defence Express, Вооруженные силы РФ имеют минимальные запасы дальнобойных ракет Х-101, Х-555, Х-55, "Калибр", Р-500, накопленных в октябре. Однако угроза массированных ударов по Украине остается.