Мобилизация в Украине: могут ли студенту вручить повестку и что делать в таком случае

Мужчины, которые "очно" учатся в вузах, могут получить уведомление от ТЦК из-за собственной ошибки. Это может грозить штрафом и неизбежным визитом в военкомат.

Мужчина может учиться на дневной форме в вузе, но все равно получить повестку от ТЦК. Юрист Дмитрий Дончак объяснил, из-за какой ошибки такое возможно и что делать в таком случае.

Мобилизация в Украине: почему студентам вручают повестки?

Юрист отметил, что получение высшего образования на дневной форме — это "стопроцентное основание" для отсрочки от мобилизации в Украине.

"При этом не ВУЗ, а именно вы обязаны явиться в свой ТЦК и сообщить об изменении личных данных, а именно: наличие оснований для отсрочки в связи с обучением на дневной форме", — подчеркнул он.

По словам Дончака, неуведомление ТЦК об отсрочке является нарушением правил воинского учета. За это могут оштрафовать на сумму от 850 до 1700 гривен.

То есть повестку могут выписать, если студент не приходил в ТЦК и там не знают о его обучении.

"Эта повестка — вызов для уточнения учетных данных. Теоретически, ее можно проигнорировать, но вам все равно придется идти в ТЦК", — добавил Дончак.

Студенту вручили повестку: что делать?

Юрист советует прийти в ТЦК по повестке.

Однако с собой нужно взять следующие документы:

паспорт с идентификационным кодом;

военно-учетный документ (приписное / временное удостоверение / военный билет);

справку, которая доказывает обучение в вузе на дневной форме (обычно нужна форма-20, которая заказывается в учебном заведении);

повестку.

"Получите штраф, пройдете ВВК, возможно, получите справку об отсрочке, и на этом общение с военкоматом закончится", — заверил Дончак.

Он объяснил, что справку об отсрочке могут и не выдать. Нередко работники ТЦК просто делают соответствующие отметки в учетных делах.

За повестку в почтовом ящике штрафа не будет

Юрист отметил, что повестка от ТЦК должна быть вручена надлежащим образом — лично в руки и под подпись.

Также повестку могут:

бросить в почтовый ящик;

передать через родственников или сожителей;

отправить через соцсети.

Однако все вышеперечисленные способы считаются ненадлежащим уведомлением, поэтому за игнорирование таких уведомлений не наказывают.

Напомним, в СМИ со ссылкой на источники сообщили, какие категории украинцев будут призывать в 2024 году. В частности, призыв грозит студентам старше 30 лет.

В Полтавском областном ТЦК ответили, усиливают ли мобилизацию в Украине и почему начали вручать повестки на блокпостах.