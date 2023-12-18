"Это помещение, которое планировал использовать сегодня": Залужный прокомментировал "прослушку" (видео)

Генерал заявил, что злоумышленники не могли подслушать государственную тайну. Также он уверен, что в Генштабе ВСУ нет "крота".

Помещение, в котором обнаружили устройство для прослушивания, должно было использоваться во время нового совещания главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного. Незадолго до начала совещания помещение проверили и нашли устройство. Краткий комментарий Залужного опубликовали в Telegram-канале "РБК-Украина".

Генерал сообщил, что совещание в данном помещении должно было бы начаться в семь утра. По его словам, перед этим оно длительное время пустовало. Также он сомневается, что там кто-то мог подслушать государственную тайну.

"Это помещение, которое я должен был использовать сегодня. В нем в ходе проверки нашли", — сказал военный.

Журналисты поинтересовались, расценивает ли Залужный событие как давление? По оценке генерала, событие — "как война". Он уверен, что "прослушка" готовилась намеренно под последнее совещание и отметил, что "следствие докажет, кто это был".

Также командующий ВСУ отрицает, что устройство мог подложить кто-то из Генштаба.

На странице Facebook Генштаба ВСУ подтвердили инцидент в кабинете Залужного. Указали, что устройства стояли в кабинете главнокомандующего и в кабинете, где работает его аппарат.

Прослушка Залужного — детали

Утром 18 декабря стало известно об инциденте в кабинете главнокомандующего ВСУ Залужного. Портал "РБК-Украина", ссылаясь на неназванные источники, сообщил, что в кабинете обнаружили подслушивающее устройство.

Позже СБУ опубликовала сообщение об открытии уголовного производства по факту прослушивания. Пояснила, что обнаружили два устройства, произведенные кустарным способом. Пока не известно, кто их установил.

Напоминаем, в ноябре народный депутат Марьяна Безуглая опубликовала сообщение, в котором критиковала деятельность Валерия Залужного. Политик утверждала, что он должен подать в Верховную Раду план войны на 2024 год, но не подал. Политолог Николай Давидюк в комментарии Фокусу подтвердил, что в Офисе президента Владимира Зеленского действительно есть недовольство определенными аспектами работы генерала, поэтому рассуждают об увольнении.

Между тем западные медиа сообщили, что Украина и партнеры начали разработку кампании 2024 года. Предполагают, что возможно новое контрнаступление после усиления самолетами F-16.