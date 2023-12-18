Вопреки критике: эксперты назвали ключевые аргументы, почему F-15 "просто потрясающий"

Истребитель изначально задумывался, как машина для воздушного боя. Но конструкторы заложили в него вторичный наземный ударный потенциал, который позже и был успешно реализован.

Несмотря на периодическую критику истребителей F-15EX Eagle II, данная платформа зарекомендовала себя на Западе с наилучшей стороны. И хотя первые самолеты McDonnell Douglas F-15 Eagle поступили на вооружение в 1976 году, они до сих пор продолжают эксплуатироваться в небе Израиля, Японии и Саудовской Аравии. О ключевых достоинствах истребителя рассказал 17 декабря военный эксперт Питер Сичиу в материале The National Interest.

Хотя F-15 изначально задумывался, как истребитель для воздушного боя, пишет обозреватель, в его конструкцию был заложен вторичный наземный ударный потенциал, который в значительной степени и был использован. В дальнейшем самолет был доработан как F-15E Strike Eagle, всепогодный штурмовик, сохранивший все возможности воздушного боя оригинального Eagle.

"Он оснащен множеством систем авионики и электроники, которые обеспечивают F-15E возможность вести бой на малых высотах, днем и ночью, а также в любую погоду", — отметил Сичиу.

Истребитель F-15 со стандартным ракетным вооружением — по 4 AIM-7 и AIM-9 Фото: Википедия

Системы управления и навигации

Разработка варианта F-15E Strike Eagle началась в 1980-х годах. Как многоцелевой истребитель американские ВВС получили машину в 1988 году.

Экипаж Strike Eagle состоит из двух человек

В передней кабине F-15E расположены модернизированные органы управления для пилота, а также головной дисплей с широким углом обзора и три ЭЛТ-дисплея, на которые пилот выводит данные о навигации, наведении оружия и работе систем.

Второй член экипажа имеет в распоряжении четыре многофункциональных терминала для работы с радаром, выбора оружия и мониторинга систем слежения за противником. Экраны для навигации и пульты управления обеспечивают эффективную координацию миссии и распределение рабочей нагрузки.

В навигационной системе F-15 Strike Eagle используются лазерный гироскоп и глобальная система позиционирования, которые постоянно отслеживают положение самолета и передают информацию в центральный компьютер. РЛС самолета APG-70 позволяет экипажу самолета обнаруживать наземные цели на больших расстояниях. Ее ключевой особенностью заключается в том, что после сканирования района экипаж замораживает карту "воздух-земля", а затем возвращается в режим "воздух-воздух", чтобы очистить ее от воздушных угроз.

Во время применения оружия класса "воздух-поверхность" летчик может обнаруживать, наводить и поражать цели класса "воздух-воздух", в то время как бортовая система назначает наземную цель.

Самолет обладает система инфракрасной ночной навигации и целеуказания на малых высотах LANTIRN, позволяя выполнять боевые задачи на малых высотах в любых погодных условиях днем и ночью.

Конструкция и двигатели

Самолет создан с применением таких высокопрочных сплавов: титановые (27%), алюминиевые (37%), высокопрочные стали (5 %) и композиционные материалы (не менее 5-7 %). Обшивка оперения истребителя изготовлена из бороэпоксидного пластика.

F-15E оснащен двумя двигателями Pratt & Whitney F100-PW-220 или 229, в которых используются передовые цифровые технологии для улучшения характеристик. Максимальная взлетная масса машины составляет 36,7 т, максимальная скорость — 2,5 Маха (3 000 км/ч) на большой высоте, а на малой высоте он может развивать скорость 1,2 Маха (1400 км/ч). Боевой радиус действия составляет 1 272 км.

Вооружение

F-15E оснащен четырьмя пилонами на крыле, фюзеляжными пилонами и бомбодержателями. Он может нести комплекс боеприпасов, включающий четыре ракеты класса "воздух-воздух" AIM-7 Sparrow, четыре AIM-9 Sidewinder, четыре AIM-120 AMRAAM, а также до шести AGM-65 Maverick, две AGM-84 Harpoon, две AGM-84H/K SLAM-ER, AGM-130, AGM-154 JSOW, AGM-158 JASSM, ракеты воздушного нападения.

Кроме того, он способен нести различные бомбы, включая GBU-28 "Bunker Buster" и ядерные бомбы B61 или B83. Также машина вооружена 20-мм (0,787 дюйма) 6-ствольной пушкой Гатлинга M61A1 Vulcan, рассчитанной на 500 выстрелов с боеприпасами M-56 или PGU-28.

"Самолет принимал участие в многочисленных конфликтах, включая войну в Персидском заливе в 1991 году, операции "Несокрушимая свобода" и "Иракская свобода". Он зарекомендовал себя как очень мощная и универсальная платформа, демонстрирующая свою эффективность как в воздушных, так и в наземных операциях", — подчеркнул эксперт.

Напомним, корпорация Boeing рассчитывает передать третий и четвертый истребители F-15EX Strike Eagle II для Воздушных сил США. Американскому производителю удается реализовать план производства истребителей в последней модификации, несмотря на задержку в 4 месяца.