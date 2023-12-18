"Бежали кто куда": элитная бригада ВС РФ потеряла в Украине почти 50% своего состава, — BBC

Российские "черные береты" участвовали в боях в Киевской области и с осени прошлого года штурмуют Угледар. Как результат — потеря 18 офицеров и сотен солдат, а также подготовка новых мобилизованных "на лету".

155 бригада морской пехоты, которая считается элитной в ВС РФ, потеряла на войне в Украине уже почти половину своего состава. Об этом говорится в материале российской службы BBC.

Сколько элитных морпехов потеряла Россия?

Журналистам удалось установить имена 234 бойцов 155 бригады, которые погибли во время полномасштабной войны на территории Украины.

"Это вчетверо больше, чем потери этого подразделения за десять лет войны в Чечне", — подчеркнули в СМИ.

Среди погибших есть 18 офицеров. В частности, жизни потеряли начальник бронетанковой службы подполковник Сергей Москвичев, четверо майоров и пятеро капитанов.

Медийщики посчитали только тех, о чьей гибели сообщали публично. Реальное же количество потерь может составлять примерно 470 человек.

Для подсчета тяжело раненых воспользовались формулой, что на каждого погибшего российского оккупанта приходится примерно 1,7-2 тяжелых "300". То есть условно количество таких бойцов 155 бригады — 940 человек. Также известно, что 42 военнослужащих пропали без вести.

"Таким образом, даже по самой консервативной оценке потери личного состава 155-й бригады могут превышать 1450 человек с учетом погибших, тяжело раненых и пропавших без вести", — отметили в СМИ.

В то же время, по оценке западных аналитиков, в феврале 2022 года численность бригады составляла 3000 человек. То есть потери составляют почти 50% от того состава.

Где воевали "черные береты" РФ?

155 бригада участвовала в боях с начала полномасштабного вторжения ВС РФ на территорию Украины. При этом морпехи были вынуждены выполнять задачи пехоты.

По данным СМИ, существенные потери "черные береты" понесли в Киевской области. Позже бойцов обвиняли в военных преступлениях в Буче. Однако больше всего погибших 155 бригаде принесло наступление на Угледар.

"Только в нашем списке подтвержденных потерь указаны: комбат, два заместителя командира батальона и 5 командиров роты. Для подготовки замены этим специалистам понадобится не менее 7-8 лет", — передали журналисты.

Только в ноябре прошлого года под селом Павловка погибли по меньшей мере 57 элитных морпехов, еще девять — пропали без вести.

Павловка на карте боевых действий Фото: Deep State

Такие потери — результат "тактики" ВС РФ

Оккупанты, которые попали на передовую в октябре-ноябре 2022 года, рассказали о результативной "тактике" командования. Правда, результат этот был скорее достижением ВСУ.

Военную элиту выпускали на поле боя, не давая никаких четких указаний. Морпехи даже не знали, где они находятся.

"Снабжения не хватало, начинался обстрел, люди бежали кто куда, командир пропадал или погибал", — описали в СМИ.

В результате российские военные начали действовать хаотично и распадались на отдельные группы. Вскоре их добивали или забирали в плен.

Мобилизованным, которые прибывали позже — в ноябре или декабре, повезло больше. Они были уже более сплоченными и лучше экипированными.

"Но возникла другая проблема. Оказалось, что нередко такие подразделения тренировали по одним специальностям, например, как артиллеристов, а на фронте перебрасывали в пехоту. В результате мобилизованные снова оказывались на передовой неподготовленными", — отметили журналисты.

По оценке аналитиков, сейчас российских солдат и младших офицеров обучают "на лету". Благодаря этому 155 бригада до сих пор существует и даже продолжает нести потери, штурмуя Угледар.

Угледар на карте боевых действий Фото: Deep State

Напомним, российские оккупанты сбили собственный самолет Су-25. В Воздушных силах поблагодарили вражеских зенитчиков за работу.

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