Нет сил терпеть: 155-я бригада морпехов ВС РФ обратилась к губернатору из-за больших потерь

Российских солдат посылают на штурм Павловки, где находятся силы ВСУ. За 4 дня они потеряли половину всей техники и 300 человек.

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Военнослужащие 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ написали письмо губернатору Приморского края из-за высокого уровня потерь. Об этом сообщается в российских телеграм-каналах.

В письме ВС РФ жалуются на руководство. Генерал Мурадов и Ахмедов бросили войска "в непонятное наступление" ради бонусов перед командованием. Операция проводится на Павловку в районе Угледара. В результате спланированного наступления "великими полководцами" за 4 дня было потеряно:

300 убитыми, ранеными и пропавшими без вести

50% всей техники

Отмечается, что командование округа скрывают официальные цифры потерь из-за страха понести ответственность. ВС РФ попадают под удары ВСУ не только в районе Павловки, но и с Угледара. Поэтому губернатора Олега Кожемяко просят разобраться с ситуацией и обратиться к Путину, чтобы прислали независимую комиссию так как в Минобороны Мурадова "крышает" генерал Герасимов.

[ + – ] Полный текст письма 155-й бригады

При этом отмечается, что это не взлом телеграм-каналов украинцами, а реальное положение дел на фронте. Такая ситуация в большей части армии, а хорошие командиров меньшинство.

Губернатор Кожемяко обещает разобраться с ситуацией, сообщают в телеграм-канале "Сладков".

Напомним, 4 ноября в ОК "Восток" заявляли, что ВС РФ пытаются окружить силы ВСУ в районе Угледара в Павловке. Также сложные бои ведутся на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

В Генштабе заявили, что ВС РФ ежедневно теряют до 100 человек убитыми в попытках захватить Бахмут.