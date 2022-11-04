"Эпицентр войны": в ОК "Восток" назвали самый горячий участок фронта на Донбассе

Российские войска продолжают попытки окружить силы ВСУ в районе Угледара. Также сложные бои ведутся на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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В районе Угледара сохраняется самая сложная ситуация на фронте. Также тяжелая ситуация на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона, передает "РБК-Украина".

Ныне ситуация на восточном фронте является главным эпицентром войны. Враг наносит удары со всего доступного оружия — ствольной артиллерии, реактивной артиллерии, танков и минометов. При этом украинские военные наносят удары в ответ артиллерией и авиацией. Врагу не удается прорвать ряды обороны.

Также ВС РФ не оставляют попыток окружить ВСУ в районе Угледара.

[ + – ] Под Павловкой сохраняется самая сложная ситуация

"Несколько дней подряд там идут бои в районе населенного пункта Павловка, сложная ситуация, продолжаются позиционные бои, такая вот война "мобильная". Наши подразделения там держатся и не дают врагу пройти, как и по всей линии фронта. Но вот именно там сейчас идет больше всего горячая и интенсивная война", — объяснил спикер.

Напомним, в ОК "Восток" заявили, что ВС РФ пытаются окружить ВСУ в районе Угледара. Ситуация остается сложной уже несколько дней.

4 ноября ВС РФ нанесли шесть ракетных ударов по Покровску. Ракеты прилетели в местную школу и частный жилой сектор.