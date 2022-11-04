"Епіцентр війни": в ОК "Схід" назвали найгарячішу ділянку фронту на Донбасі

Російські війська продовжують спроби оточити сили ЗСУ в районі Вугледара. Також складні бої ведуться на Бахмутському й Авдіївському напрямках.

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У районі Вугледара зберігається найскладніша ситуація на фронті. Також важка ситуація на Бахмутському й Авдіївському напрямках. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, передає "РБК-Україна".

Нині ситуація на східному фронті є головним епіцентром війни. Ворог завдає ударів з усієї доступної зброї — ствольної артилерії, реактивної артилерії, танків і мінометів. При цьому українські військові завдають ударів у відповідь артилерією та авіацією. Ворогу не вдається прорвати лави оборони.

Також ЗС РФ не залишають спроб оточити ЗСУ в районі Вугледара.

[ + – ] Під Павлівкою зберігається найскладніша ситуація

"Кілька днів поспіль там точаться бої в районі населеного пункту Павлівка, складна ситуація, тривають позиційні бої, така ось війна "мобільна". Наші підрозділи там тримаються і не дають ворогові пройти, як і по всій лінії фронту. Але саме там зараз іде найбільш гаряча й інтенсивна війна", — пояснив спікер.

Нагадаємо, в ОК "Схід" заявили, що ЗС РФ намагаються оточити ЗСУ в районі Вугледара. Ситуація залишається складною вже кілька днів.

4 листопада ЗС РФ завдали шість ракетних ударів по Покровську. Ракети прилетіли в місцеву школу та приватний житловий сектор.