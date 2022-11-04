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ВС РФ нанесли шесть ракетных ударов по Покровску

Покровск стела город Донецкая область
ВС РФ нанесли шесть ракетных ударов по Покровску

Несколько вражеских ракет, по информации Офиса президента, прилетели в местную школу и частный жилой сектор.

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В четверг вечером, 3 ноября, ВС РФ осуществили несколько ракетных ударов по Покровску Донецкой области. Эту информацию подтвердил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, вечером 3 ноября российские войска осуществили как минимум шесть ракетных ударов по Покровску.

Как утверждает Кирилл Тимошенко, прилеты вражеских ракет зафиксированы по объектам гражданской инфраструктуры. Несколько снарядов ВС РФ выпустили в направлении учебного заведения в Покровске.

"Российские террористы нанесли шесть ракетных ударов по Покровску. Три из них попали в школу и еще один в частный сектор города. Сейчас устанавливаются последствия этих попаданий, а также место и последствия двух прилетов", — говорится в сообщении замглавы Офиса президента.

Собеседники Фокуса в Покровске утверждают, что во время массированных ракетных ударов ВС РФ насчитали как минимум 10 сильных взрывов.

На момент публикации новости глава областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко, пресс-служба Нацполиции Донетчины и руководство Покровской военной администрации официально не комментировали очередную атаку российских войск по городу.

Отметим, что 3 ноября ВС РФ осуществили массированную атаку на Днепропетровскую область, используя беспилотники и артиллерию. Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в Кривом Роге, где россияне ударили по энергетическому и водному объектах.

Также сообщалось, что 1 ноября ВС РФ нанесли массированные ракетные удары по прифронтовому Краматорску Донецкой области. В направлении города российские военнослужащие выпустили как минимум 14 ракет, а прилеты снарядов зафиксированы в промзоне населенного пункта.