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Массированный обстрел Краматорска: ВС РФ выпустили по городу 14 ракет (фото)

Обстрел Краматорск сегодня ракетный удар оккупанты промзона
ВС РФ нанесли ракетный удар по Краматорску, выпустив 14 снарядов

За минувшие сутки, по данным полиции, Россия обстреляла 13 населенных пунктов в Донецкой области и убила трех мирных жителей.

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Во вторник ночью, 1 ноября, ВС РФ осуществили массированный ракетный удар по Краматорску Донецкой области. Об этом в своем Facebook сообщил мэр населенного пункта Александр Гончаренко.

По его словам, ВС РФ осуществили массированную ракетную атаку по Краматорску, выпустив в направлении города 14 ракет.

Александр Гончаренко уточнил, что под огонь российских оккупантов попали промышленные объекты населенного пункта.

"Без жертв. Россия — страна-террорист", — коротко прокомментировал мэр ночной ракетный удар по Краматорску.

Обстрел Краматорск сегодня ракетный удар оккупанты промзона Fullscreen
ВС РФ нанесли ракетный удар по Краматорску, выпустив 14 снарядов

Руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко сообщил, что ВС РФ осуществляли два ракетных удара по Краматорску, выпустив в направлении города 14 ракет. По его словам, прилеты вражеских снарядов зафиксированы в промзоне населенного пункта, а информация о пострадавших или погибших пока не поступала. В течение 31 октября, как отметил Кириленко, в Донецкой области от российских обстрелов погибли трое мирных жителей.

Пресс-служба Нацполиции Донецкой области, в свою очередь, проинформировала, что в течение минувших суток ВС РФ 13 раз обстреляли населенные пункты прифронтового региона. По данным правоохранителей, захватчики для обстрела городов использовали ракетное вооружение и тяжелую артиллерию.

"Армия РФ обстреляла Курахово, Авдеевку, Бахмут, Краматорск, Торецк, Красногоровка, Великую Новоселку, Пивничное, Нелиповка, Екатериновку, Сокол, Карловку, Максимильяновку. Враг бил ракетами и артиллерией. В Бахмуте и Курахово от артиллерийских обстрелов погибли люди", — говорится в пресс-релизе Нацполиции.

В результате вражеских обстрелов, по словам полицейских, разрушены и повреждены 13 гражданских объектов, среди которых — жилые дома, гаражи и автомобили.

Обстрелы Донецкая область прилеты разрушения удар оккупанты Fullscreen
ВС РФ за сутки 13 раз обстреляли города Донецкой области
Обстрелы Донецкая область прилеты разрушения удар оккупанты Fullscreen
ВС РФ за сутки 13 раз обстреляли города Донецкой области
Обстрелы Донецкая область прилеты разрушения удар оккупанты Fullscreen
ВС РФ за сутки 13 раз обстреляли города Донецкой области
Обстрелы Донецкая область прилеты разрушения удар оккупанты Fullscreen
ВС РФ за сутки 13 раз обстреляли города Донецкой области
Обстрелы Донецкая область прилеты разрушения удар оккупанты Fullscreen
ВС РФ за сутки 13 раз обстреляли города Донецкой области
Обстрелы Донецкая область прилеты разрушения удар оккупанты
Обстрелы Донецкая область прилеты разрушения удар оккупанты
Обстрелы Донецкая область прилеты разрушения удар оккупанты
Обстрелы Донецкая область прилеты разрушения удар оккупанты
Обстрелы Донецкая область прилеты разрушения удар оккупанты

Напомним, ночью 1 ноября ВС РФ, используя беспилотники, атаковали Полтавскую область. В результате атаки четыре вражеских дрона упали на объекты гражданской инфраструктуры и спровоцировали пожары.

Также сообщалось, что ночью 1 ноября ВС РФ из тяжелой и реактивной артиллерии обстреляли Днепропетровскую область, в результате чего десятки тысяч семей в Марганецкой громаде остались без водоснабжения.