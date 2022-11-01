Массированный обстрел Краматорска: ВС РФ выпустили по городу 14 ракет (фото)

За минувшие сутки, по данным полиции, Россия обстреляла 13 населенных пунктов в Донецкой области и убила трех мирных жителей.

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Во вторник ночью, 1 ноября, ВС РФ осуществили массированный ракетный удар по Краматорску Донецкой области. Об этом в своем Facebook сообщил мэр населенного пункта Александр Гончаренко.

По его словам, ВС РФ осуществили массированную ракетную атаку по Краматорску, выпустив в направлении города 14 ракет.

Александр Гончаренко уточнил, что под огонь российских оккупантов попали промышленные объекты населенного пункта.

"Без жертв. Россия — страна-террорист", — коротко прокомментировал мэр ночной ракетный удар по Краматорску.

[ + – ] ВС РФ нанесли ракетный удар по Краматорску, выпустив 14 снарядов

Руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко сообщил, что ВС РФ осуществляли два ракетных удара по Краматорску, выпустив в направлении города 14 ракет. По его словам, прилеты вражеских снарядов зафиксированы в промзоне населенного пункта, а информация о пострадавших или погибших пока не поступала. В течение 31 октября, как отметил Кириленко, в Донецкой области от российских обстрелов погибли трое мирных жителей.

Пресс-служба Нацполиции Донецкой области, в свою очередь, проинформировала, что в течение минувших суток ВС РФ 13 раз обстреляли населенные пункты прифронтового региона. По данным правоохранителей, захватчики для обстрела городов использовали ракетное вооружение и тяжелую артиллерию.

"Армия РФ обстреляла Курахово, Авдеевку, Бахмут, Краматорск, Торецк, Красногоровка, Великую Новоселку, Пивничное, Нелиповка, Екатериновку, Сокол, Карловку, Максимильяновку. Враг бил ракетами и артиллерией. В Бахмуте и Курахово от артиллерийских обстрелов погибли люди", — говорится в пресс-релизе Нацполиции.

В результате вражеских обстрелов, по словам полицейских, разрушены и повреждены 13 гражданских объектов, среди которых — жилые дома, гаражи и автомобили.

[ + – ] ВС РФ за сутки 13 раз обстреляли города Донецкой области [ + – ] ВС РФ за сутки 13 раз обстреляли города Донецкой области [ + – ] ВС РФ за сутки 13 раз обстреляли города Донецкой области [ + – ] ВС РФ за сутки 13 раз обстреляли города Донецкой области [ + – ] ВС РФ за сутки 13 раз обстреляли города Донецкой области

Напомним, ночью 1 ноября ВС РФ, используя беспилотники, атаковали Полтавскую область. В результате атаки четыре вражеских дрона упали на объекты гражданской инфраструктуры и спровоцировали пожары.

Также сообщалось, что ночью 1 ноября ВС РФ из тяжелой и реактивной артиллерии обстреляли Днепропетровскую область, в результате чего десятки тысяч семей в Марганецкой громаде остались без водоснабжения.