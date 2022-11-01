ВС РФ из артиллерии и "Градов" обстреляли Днепропетровщину: тысячи семей без воды (фото)

Только в Никополь, по данным ОВА, прилетело 40 снарядов, которые повредили многоэтажные жилые дома и магазины.

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Во вторник ночью, 1 ноября, ВС РФ из реактивных систем залпового огня и тяжелую артиллерии обстреливали Днепропетровскую область. Эту информацию в своем Telegram-канале обнародовал глава областной военно-гражданской администрации Валентин Резниченко.

По его словам, под огонь ВС РФ попали Никопольская и Марганецкая громады.

Для обстрела мирных городов, как отмечает Валентин Резниченко, российские оккупанты использовали тяжелую артиллерию и РСЗО "Град".

"Предварительно, людей не задело. В Никополь прилетело 40 российских снарядов. В городе изуродованы 14 многоэтажных и частных домов, детский сад, аптека, парикмахерская, магазины и помещения банка. В Марганецкой громаде обстрелы повредили линию электропередач и обесточили насосную станцию водоканала", — продолжил руководитель ОВА в своем Telegram-канале.

Из-за обстрелов и повреждения ЛЭП свыше 40 тысяч семей остались без водоснабжения и еще около 10 тысяч — без электроэнергии. По словам Резниченко, энергетики и ремонтные бригады работали всю ночь, чтобы вернуть свет бытовым потребителям.

"И все починили. Люди со светом. Насосная станция приступила к работе. Вода вскоре вернется в жилища", — продолжил руководитель областной администрации.

Через время Валентин Резниченко проинформировал, что в течение текущих суток украинским военнослужащим в небе над Днепропетровской областью удалось сбить три иранских дрона-камикадзе.

[ + – ] ВС РФ из артиллерии и "Градов" обстреляли Днепропетровщину [ + – ] ВС РФ из артиллерии и "Градов" обстреляли Днепропетровщину [ + – ] ВС РФ из артиллерии и "Градов" обстреляли Днепропетровщину [ + – ] ВС РФ из артиллерии и "Градов" обстреляли Днепропетровщину [ + – ] ВС РФ из артиллерии и "Градов" обстреляли Днепропетровщину

Отметим, что ночью 1 ноября ВС РФ с помощью беспилотников атаковали Полтавскую область. По данным военной администрации, во время воздушной тревоги в Полтаве прогремело несколько взрывов, а четыре вражеских дрона упали на объекты гражданской инфраструктуры и спровоцировали пожары.

Также сообщалось, что массированная ракетная атака по Украине, которую оккупанты осуществили 31 октября, могла обойтись в Кремлю в $400-600 млн.