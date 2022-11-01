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ВС РФ из артиллерии и "Градов" обстреляли Днепропетровщину: тысячи семей без воды (фото)

Обстрелы Днепропетровская область Никополь Марганец оккупанты
ВС РФ из артиллерии и "Градов" обстреляли Днепропетровщину

Только в Никополь, по данным ОВА, прилетело 40 снарядов, которые повредили многоэтажные жилые дома и магазины.

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Во вторник ночью, 1 ноября, ВС РФ из реактивных систем залпового огня и тяжелую артиллерии обстреливали Днепропетровскую область. Эту информацию в своем Telegram-канале обнародовал глава областной военно-гражданской администрации Валентин Резниченко.

По его словам, под огонь ВС РФ попали Никопольская и Марганецкая громады.

Для обстрела мирных городов, как отмечает Валентин Резниченко, российские оккупанты использовали тяжелую артиллерию и РСЗО "Град".

"Предварительно, людей не задело. В Никополь прилетело 40 российских снарядов. В городе изуродованы 14 многоэтажных и частных домов, детский сад, аптека, парикмахерская, магазины и помещения банка. В Марганецкой громаде обстрелы повредили линию электропередач и обесточили насосную станцию водоканала", — продолжил руководитель ОВА в своем Telegram-канале.

Из-за обстрелов и повреждения ЛЭП свыше 40 тысяч семей остались без водоснабжения и еще около 10 тысяч — без электроэнергии. По словам Резниченко, энергетики и ремонтные бригады работали всю ночь, чтобы вернуть свет бытовым потребителям.

"И все починили. Люди со светом. Насосная станция приступила к работе. Вода вскоре вернется в жилища", — продолжил руководитель областной администрации.

Через время Валентин Резниченко проинформировал, что в течение текущих суток украинским военнослужащим в небе над Днепропетровской областью удалось сбить три иранских дрона-камикадзе.

Обстрелы Днепропетровская область Никополь Марганец оккупанты Fullscreen
ВС РФ из артиллерии и "Градов" обстреляли Днепропетровщину
Обстрелы Днепропетровская область Никополь Марганец оккупанты Fullscreen
ВС РФ из артиллерии и "Градов" обстреляли Днепропетровщину
Обстрелы Днепропетровская область Никополь Марганец оккупанты Fullscreen
ВС РФ из артиллерии и "Градов" обстреляли Днепропетровщину
Обстрелы Днепропетровская область Никополь Марганец оккупанты Fullscreen
ВС РФ из артиллерии и "Градов" обстреляли Днепропетровщину
Обстрелы Днепропетровская область Никополь Марганец оккупанты Fullscreen
ВС РФ из артиллерии и "Градов" обстреляли Днепропетровщину
Обстрелы Днепропетровская область Никополь Марганец оккупанты
Обстрелы Днепропетровская область Никополь Марганец оккупанты
Обстрелы Днепропетровская область Никополь Марганец оккупанты
Обстрелы Днепропетровская область Никополь Марганец оккупанты
Обстрелы Днепропетровская область Никополь Марганец оккупанты

Отметим, что ночью 1 ноября ВС РФ с помощью беспилотников атаковали Полтавскую область. По данным военной администрации, во время воздушной тревоги в Полтаве прогремело несколько взрывов, а четыре вражеских дрона упали на объекты гражданской инфраструктуры и спровоцировали пожары.

Также сообщалось, что массированная ракетная атака по Украине, которую оккупанты осуществили 31 октября, могла обойтись в Кремлю в $400-600 млн.