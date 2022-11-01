ЗС РФ з артилерії та "Градів" обстріляли Дніпропетровщину: тисячі сімей без води (фото)

Тільки до Нікополя, за даними ОВА, прилетіло 40 снарядів, які пошкодили багатоповерхові житлові будинки та магазини.

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У вівторок вночі, 1 листопада, ЗС РФ із реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії обстрілювали Дніпропетровську область. Цю інформацію у своєму Telegram-каналі оприлюднив голова обласної військово-цивільної адміністрації Валентин Резніченко.

За його словами, під вогонь ЗС РФ потрапили Нікопольська та Марганецька громади.

Для обстрілу мирних міст, як зазначає Валентин Резніченко, російські окупанти використали важку артилерію та РСЗВ "Град".

"Попередньо, людей не зачепило. У Нікополь прилетіло 40 російських снарядів. У місті понівечено 14 багатоповерхових і приватних будинків, дитячий садок, аптека, перукарня, магазини та приміщення банку. У Марганецькій громаді обстріли пошкодили лінію електропередач і знеструмили насосну станцію водоканалу", — продовжив керівник ОВА у своєму Telegram-каналі.

Через обстріл та пошкодження ЛЕП понад 40 тисяч сімей залишилися без водопостачання та ще близько 10 тисяч — без електроенергії. За словами Резніченка, енергетики та ремонтні бригади працювали всю ніч, щоб повернути світло побутовим споживачам.

"І все полагодили. Люди зі світлом. Насосна станція приступила до роботи. Вода незабаром повернеться до житла", — продовжив керівник обласної адміністрації.

Через час Валентин Резніченко поінформував, що протягом поточної доби українським військовослужбовцям у небі над Дніпропетровською областю вдалося збити три іранські дрони-камікадзе.

[ + – ] ЗС РФ з артилерії та "Градів" обстріляли Дніпропетровщину [ + – ] ЗС РФ з артилерії та "Градів" обстріляли Дніпропетровщину [ + – ] ЗС РФ з артилерії та "Градів" обстріляли Дніпропетровщину [ + – ] ЗС РФ з артилерії та "Градів" обстріляли Дніпропетровщину [ + – ] ЗС РФ з артилерії та "Градів" обстріляли Дніпропетровщину

Зазначимо, що вночі, 1 листопада, ЗС РФ за допомогою безпілотників атакували Полтавську область. За даними військової адміністрації, під час повітряної тривоги у Полтаві пролунало кілька вибухів, а чотири ворожі дрони впали на об'єкти цивільної інфраструктури та спровокували пожежі.

Також повідомлялося, що масована ракетна атака по Україні, яку окупанти здійснили 31 жовтня, могла коштувати Кремлю $400-600 млн.