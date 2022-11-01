ЗС РФ уночі атакували безпілотниками Полтавську область, — ОВА (фото, відео)

Чотири ворожі дрони впали на цивільні об'єкти та спровокували пожежі.

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У вівторок уночі, 1 листопада, ЗС РФ безпілотниками атакували Полтавську область. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив керівник обласної військово-цивільної адміністрації Дмитро Лунін.

За його словами, під час повітряної тривоги після 02:00 у Полтаві пролунало кілька вибухів.

За годину Дмитро Лунін уточнив, що Полтавська область атакована російськими безпілотниками. Українським військовослужбовцям, як зазначив голова ОВА, вдалося збити кілька ворожих БПЛА, однак у небі над регіоном зафіксували ще дрони.

[ + – ] ЗС РФ атакували безпілотниками Полтавську область

За словами Дмитра Луніна, відразу чотири російські безпілотники впали на об'єкти цивільної інфраструктури та спровокували пожежі.

"На місці працюють рятувальники та ліквідують пожежу. Попередньо, жертв немає. Залишаємося в укриттях!" — додав керівник ОВА, розповідаючи про нічну атаку окупантів на Полтавську область.

На момент публікації матеріалу пресслужби ДСНС та Нацполіції у регіоні офіційно не коментували удар ЗС РФ по Полтавщині з використанням безпілотників.

[ + – ] ЗС РФ атакували безпілотниками Полтавську область

Нагадаємо, 31 жовтня ЗС РФ здійснили масований ракетний удар по Києву та області, внаслідок чого сотні тисяч квартир у столиці залишилися без електропостачання. Одна з російських ракет, яку вдалося збити ППО України, впала у північній частині сусідньої Молдови.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль уточнював, що під час масованої ракетної атаки атакували 10 українських областей, а внаслідок прильоту снарядів пошкоджено 18 об'єктів критичної інфраструктури. На здійснення удару по Україні Росія могла витратити від $400 до $600 млн.

Через пошкодження енергооб'єктів одразу в семи областях України запровадили екстрені відключення електроенергії.