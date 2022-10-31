ЗС РФ ракетами та дронами атакували 10 українських областей, — Шмигаль (фото)

У чотирьох регіонах, за словами прем’єр-міністра, вже здійснюються аварійні відключення електроенергії.

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У понеділок, 31 жовтня, ЗС РФ здійснили масштабну атаку на Україну, задіявши для ударів по 10 областях дрони та ракетне озброєння. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, від ракетних ударів та атаки дронів постраждали 10 областей України.

Внаслідок масованих обстрілів було пошкоджено 18 об'єктів, більша частина з яких — енергетичні.

"Знеструмлено сотні населених пунктів у семи областях України. Наслідки могли бути набагато гіршими. Але завдяки героїчній та професійній роботі ППО з більш ніж 50 випущених по нашій території ракет збито 44. Дякую бійцям, які захищають наше небо", — продовжив Шмигаль, коментуючи ранкову масштабну атаку ЗС РФ.

Прем'єр-міністр наголосив, що ремонтні бригади та енергетики зараз займаються ліквідацією наслідків обстрілів та ракетних ударів.

Через масовані ракетні удари по об'єктах критичної інфраструктури в Київській, Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях, за словами Шмигаля, продовжуються локальні аварійні відключення електроенергії.

[ + – ] ЗС РФ атакували 10 областей України, використовуючи ракетне озброєння та дрони

Зазначимо, що 31 жовтня російські війська здійснили масований ракетний удар по Києву та області, внаслідок чого столиця та частина регіону були знеструмлені. За словами мера обласного центру Віталія Кличка, внаслідок прильоту російських ракет пошкоджено об'єкт, який забезпечує електроенергією близько 350 тисяч квартир у Києві.

Також повідомлялося, що в Київській області анонсовано екстрені відключення електроенергії, через що побутовим споживачам тривалий час доведеться залишатися без світла.

Варто зазначити, що екстрені відключення електроенергії будуть проводитись у семи областях України для зниження навантаження на енергомережу.