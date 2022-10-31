ВС РФ ракетами и дронами атаковали 10 украинских областей, — Шмыгаль (фото)

В четырех регионах, по словам премьер-министра, уже осуществляются аварийные отключения электроэнергии.

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В понедельник, 31 октября, ВС РФ осуществили масштабную атаку на Украину, задействуя для ударов по 10 областям дроны и ракетное вооружение. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, от ракетных ударов и атаки дронов пострадали 10 областей Украины.

В результате массированных обстрелов были повреждены 18 объектов, большая часть их которых — энергетические.

"Обесточены сотни населенных пунктов в семи областях Украины. Последствия могли быть гораздо хуже. Но благодаря героической и профессиональной работе ПВО из более чем 50 выпущенных по нашей территории ракет сбито 44. Спасибо бойцам, защищающим наше небо", — продолжил Шмыгаль, комментируя утреннюю масштабную атаку ВС РФ.

Премьер-министр подчеркнул, что ремонтные бригады и энергетики сейчас занимаются ликвидацией последствий обстрелов и ракетных ударов.

Из-за массированных ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры в Киевской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях, по словам Шмыгаля, продолжаются локальные аварийные отключения электроэнергии.

[ + – ] ВС РФ атаковали 10 областей Украины, используя ракетное вооружение и дроны

Отметим, что 31 октября российские войска осуществили массированный ракетный удар по Киеву и области, в результате чего столица и часть региона были обесточены. По словам мэра областного центра Виталия Кличко, в результате прилета российских ракет поврежден объект, который обеспечивает электроэнергией около 350 тысяч квартир в Киеве.

Также сообщалось, что в Киевской области анонсированы экстренные отключения электроэнергии, из-за чего бытовым потребителям длительное время придется оставаться без света.

Стоит отметить, что экстренные отключения электроэнергии будут проводиться в семи областях Украины для снижения нагрузки на энергосеть.