ВС РФ ночью атаковали беспилотниками Полтавскую область, — ОВА (фото, видео)

Четыре вражеских дрона упали на гражданские объекты и спровоцировали пожары.

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Во вторник ночью, 1 ноября, ВС РФ беспилотниками атаковали Полтавскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель областной военно-гражданской администрации Дмитрий Лунин.

По его словам, во время воздушной тревоги после 02:00 в Полтаве прогремело несколько взрывов.

Через час Дмитрий Лунин уточнил, что Полтавская область была атакована российскими беспилотниками. Украинским военнослужащим, как отметил глава ОВА, удалось сбить несколько вражеских БПЛА, однако в небе над регионом были зафиксированы еще дроны.

[ + – ] ВС РФ атаковали беспилотниками Полтавскую область

По словам Дмитрия Лунина, сразу четыре российских беспилотника упали на объекты гражданской инфраструктуры и спровоцировали пожары.

"На месте работают спасатели и ликвидируют пожар. Предварительно, жертв нет. Остаемся в укрытиях!", — добавил руководитель ОВА, рассказывая о ночной атаке оккупантов на Полтавскую область.

На момент публикации материала пресс-службы ГСЧС и Нацполиции в регионе официально не комментировали удар ВС РФ по Полтавщине с использованием беспилотников.

[ + – ] ВС РФ атаковали беспилотниками Полтавскую область

Напомним, 31 октября ВС РФ осуществили массированный ракетный удар по Киеву и области, в результате чего сотни тысяч квартир в столице остались без электроснабжения. Одна из российских ракет, которую удалось сбить ПВО Украины, упала в северной части соседней Молдовы.

Премьер-министр Денис Шмыгаль уточнял, что в ходе массированной ракетной атаки были атакованы 10 украинских областей, а в результате прилета снарядов повреждены 18 объектов критической инфраструктуры. На осуществления удара по Украине Россия могла потратить от $400 до $600 млн.

Из-за повреждения энергообъектов сразу в семи областях Украины были введены экстренные отключения электроэнергии.