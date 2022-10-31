Ракетный удар по Украине обошелся оккупантам в $400-600 млн, — эксперт

По мнению Ореста Сохара, оккупанты за день выпустили по Украине 50 ракет, общая стоимость которых превышает бюджет Новосибирска.

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Сегодня, 31 октября, российские войска выпустили по Украине 50 ракет Х-101/Х-555. Таким образом массированный удар по украинской инфраструктуре обошелся оккупантам приблизительно в 400-600 млн долларов. Об этом пишет шеф-редактор издания OBOZREVATEL Орест Сохар.

Так, стоимость стратегической крылатой ракеты воздушного базирования класса "воздух-земля" Х-101 составляет приблизительно 13 млн долларов. Это самые дорогие ракеты, состоящие на вооружении ВС РФ, если не брать в счет новейшие гиперзвуковые ракеты типа "Кинжал". В то же время производство одной ракеты Х-555, которая является модернизированным вариантом советской ракеты Х-55, обходится российской экономике в 7,5 млн долларов.

Таким образом, в зависимости от количества использованных противником ракет того или иного типа, стоимость ракет выпущенных сегодня по Украине составляет от 400 до 600 млн долларов.

"Это огромная сумма превышает годовой бюджет Новосибирска или Екатеринбурга — третьего и четвертого по размерам городов России", — пишет Сохар.

Вместе с тем официальный сайт Новосибирска сообщает, бюджет города в 2022 году составил более 60 млрд рублей, что по курсу Центробанка РФ составляет около 975 млн долларов. А бюджет Екаринбурга, по данным местных СМИ, якобы составляет рекордные 56,4 млрд рублей — то есть около 900 млн долларов.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба и советник главы ОП Михаил Подоляк отреагировали на массированный ракетный удар по Украине, который был нанесен россиянами 31 октября. По словам министра иностранных дел отметил, у России еще есть ракеты и желание убивать украинцев, поэтому их нельзя назвать неким "ответом".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 31 октября заявил, что Вооруженные силы РФ для нанесения масштабного ракетного удара по 10 областям использовали дроны и ракетное вооружение. По его словам, в результате атаки оккупантов были повреждены 18 объектов, большая часть их которых — энергетические.