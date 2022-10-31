Офис президента и МИД отреагировали на массированные удары по Украине

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что у российской армии все еще есть ракеты и желание убивать украинцев. А советник главы ОП Михаил Подоляк упрекнул Запад в откладывании поставок систем ПВО.

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Украинские официальные лица прокомментировали массированную атаку российских сил на объекты критической инфраструктуры нашей страны. В частности глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написали в Twitter, что РФ продолжает воевать с мирным населением Украины, в то время, как западные союзники откладывают поставки систем ПВО.

Глава украинского МИД написал в Twitter, что Вооруженные силы противника продолжают воевать с гражданским населением, потому что у Москвы все еще есть желание убивать украинцев.

"Очередная партия российских ракет поразила критически важную инфраструктуру Украины. Вместо того, чтобы сражаться на поле боя, Россия воюет с мирным населением. Не оправдывайте эти атаки, называя их "ответом". Россия делает это, потому что у нее все еще есть ракеты и желание убивать украинцев", — написал Кулеба.

В свою очередь советник руководителя ОП Михаил Подоляк упрекнул западных союзников в откладывании Западом передачи систем ПВО. По его словам том, мир "с интересом" смотрит, как целая страна замораживается в прямом эфире.

"Очередной массированный каскадный ракетный удар по десяткам городов Украины. Не сомневаюсь, что миру интересно смотреть на массовые разрушения, замораживание целой страны в прямом эфире, а затем всерьез слушать переговорные предложения России. И всячески откладывать передачу Украине систем ПВО…", — написал Подоляк в Twitter.

Напомним, 31 октября территория Украины подверглась массированным ударам со стороны Вооруженных сил РФ. В Киеве, Харькове, Запорожье Черкасской, Винницкой, Полтавской областях оккупанты атаковали объекты инфраструктуры.

В результате обстрелов в Киеве без электричества осталось около 350 000 квартир. По словам мэра столицы Виталия Кличко, Специалисты ДТЭК, "Укрэнерго" вместе с другими экстренными службами и органами власти делают все возможное для восстановления электроснабжения в этих домах.