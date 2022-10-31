Офіс президента та МЗС відреагували на масовані удари по Україні

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що російська армія все ще має ракети і бажання вбивати українців. А радник голови ОП Михайло Подоляк дорікнув Заходу за відкладання постачання систем ППО.

Related video

Українські офіційні особи прокоментували масовану атаку російських сил на об'єкти критичної інфраструктури нашої країни. Зокрема глава МЗС України Дмитро Кулеба та радник глави Офісу президента Михайло Подоляк написали у Twitter, що РФ продовжує воювати з мирним населенням України, тоді як західні союзники відкладають постачання систем ППО.

Глава українського МЗС написав у Twitter, що Збройні сили противника продовжують воювати з цивільним населенням, тому що Москва все ще має бажання вбивати українців.

"Чергова партія російських ракет вразила критично важливу інфраструктуру України. Замість того, щоб битися на полі бою, Росія воює з мирним населенням. Не виправдовуйте ці атаки, називаючи їх "відповіддю". Росія робить це, бо має ще ракети і бажання вбивати українців", — написав Кулеба.

Зі свого боку радник керівника ОП Михайло Подоляк дорікнув західним союзникам у відкладанні Заходом передачі систем ППО. За його словами, світ "з інтересом" дивиться, як ціла країна заморожується в прямому етері.

"Черговий масований каскадний ракетний удар по десятках міст України. Не сумніваюся, що світові цікаво дивитися на масові руйнування, заморожування цілої країни в прямому етері, а потім серйозно слухати "переговорні пропозиції" Росії. І всіляко відкладати передачу Україні систем ППО...", — написав Подоляк у Twitter.

Нагадаємо, 31 жовтня територія України зазнала масованих ударів з боку Збройних сил РФ. У Києві, Харкові, Запоріжжі Черкаській, Вінницькій, Полтавській областях окупанти атакували об'єкти інфраструктури.

Внаслідок обстрілів у Києві без електрики залишилося близько 350 000 квартир. За словами мера столиці Віталія Кличка, фахівці ДТЕК, "Укренерго" разом з іншими екстреними службами та органами влади роблять все можливе для відновлення електропостачання у цих будинках.