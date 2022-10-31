Ракетний удар по Україні коштував окупантам $400-600 млн, — експерт

На думку Ореста Сохара, окупанти за день випустили Україною 50 ракет, загальна вартість яких перевищує бюджет Новосибірська.

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Сьогодні, 31 жовтня, російські війська випустили Україною 50 ракет Х-101/Х-555. Так, масований удар по українській інфраструктурі обійшовся окупантам приблизно в 400-600 млн доларів. Про це пише шеф-редактор видання OBOZREVATEL Орест Сохар.

Так, вартість стратегічної крилатої ракети повітряного базування класу "повітря-земля" Х-101 становить приблизно 13 млн доларів. Це найдорожчі ракети, які перебувають на озброєнні ЗС РФ, якщо не брати до уваги нові гіперзвукові ракети типу "Кинджал". Водночас виробництво однієї ракети Х-555, яка є модернізованим варіантом радянської ракети Х-55, коштує російській економіці 7,5 млн доларів.

Так, залежно від кількості використаних противником ракет того чи іншого типу, вартість ракет, випущених сьогодні по Україні, становить від 400 до 600 млн доларів.

"Це величезна сума перевищує річний бюджет Новосибірська або Єкатеринбурга — третього та четвертого за розмірами міст Росії", — пише Сохар.

Разом з тим офіційний сайт Новосибірська повідомляє, що бюджет міста в 2022 році склав понад 60 млрд рублів, що за курсом Центробанку РФ становить близько 975 млн доларів. А бюджет Єкаринбурга, за даними місцевих ЗМІ, нібито становить рекордні 56,4 млрд рублів — тобто близько 900 млн доларів.

Нагадаємо, глава МЗС Дмитро Кулеба та радник голови ОП Михайло Подоляк відреагували на масований ракетний удар по Україні, який був завданий росіянами 31 жовтня. За словами міністра закордонних справ зазначив, Росія ще має ракети і бажання вбивати українців, тому їх не можна назвати якоюсь "відповіддю".

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 31 жовтня заявив, що Збройні сили РФ для завдання масштабного ракетного удару по 10 областях використовували дрони та ракетне озброєння. За його словами, внаслідок атаки окупантів пошкоджено 18 об'єктів, більша частина з яких — енергетичні.