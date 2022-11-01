Масований обстріл Краматорська: ЗС РФ випустили по місту 14 ракет (фото)

Минулої доби, за даними поліції, Росія обстріляла 13 населених пунктів у Донецькій області й убила трьох мирних жителів.

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У вівторок вночі, 1 листопада, ЗС РФ здійснили масований ракетний удар по Краматорську Донецької області. Про це у своєму Facebook повідомив мер населеного пункту Олександр Гончаренко.

За його словами, ЗС РФ здійснили масовану ракетну атаку по Краматорську, випустивши в напрямку міста 14 ракет.

Олександр Гончаренко уточнив, що під вогонь російських окупантів потрапили промислові об'єкти населеного пункту.

"Без жертв. Росія — країна-терорист", — коротко прокоментував мер нічний ракетний удар по Краматорську.

[ + – ] ЗС РФ завдали ракетного удару по Краматорську, випустивши 14 снарядів

Керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко повідомив, що ЗС РФ здійснювали два ракетні удари по Краматорську, випустивши в напрямку міста 14 ракет. За його словами, прильоти ворожих снарядів зафіксовані в промзоні населеного пункту, а інформація про постраждалих чи загиблих наразі не надходила. Протягом 31 жовтня, як зазначив Кириленко, на Донеччині від російських обстрілів загинули троє мирних жителів.

Пресслужба Нацполіції Донецької області, зі свого боку, проінформувала, що протягом минулої доби ЗС РФ 13 разів обстріляли населені пункти прифронтового регіону. За даними правоохоронців, загарбники для обстрілу міст використовували ракетне озброєння та важку артилерію.

"Армія РФ обстріляла Курахове, Авдіївку, Бахмут, Краматорськ, Торецьк, Красногорівку, Велику Новосілку, Північне, Нелипівку, Катеринівку, Сокіл, Карлівку, Максимільянівку. Ворог бив ракетами й артилерією. У Бахмуті та Кураховому від артилерійських обстрілів загинули люди", — йдеться в пресрелізі Нацполіції.

Унаслідок ворожих обстрілів, за словами поліцейських, зруйновано та пошкоджено 13 цивільних об'єктів, серед яких — житлові будинки, гаражі й автомобілі.

[ + – ] ЗС РФ за добу 13 разів обстріляли міста Донецької області [ + – ] ЗС РФ за добу 13 разів обстріляли міста Донецької області [ + – ] ЗС РФ за добу 13 разів обстріляли міста Донецької області [ + – ] ЗС РФ за добу 13 разів обстріляли міста Донецької області [ + – ] ЗС РФ за добу 13 разів обстріляли міста Донецької області

Нагадаємо, вночі 1 листопада ЗС РФ, використовуючи безпілотники, атакували Полтавську область. Унаслідок атаки чотири ворожі дрони впали на об'єкти цивільної інфраструктури та спровокували пожежі.

Також повідомлялося, що вночі 1 листопада ЗС РФ із важкої та реактивної артилерії обстріляли Дніпропетровську область, унаслідок чого десятки тисяч сімей у Марганецькій громаді залишилися без водопостачання.