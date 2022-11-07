Немає сил терпіти: 155-а бригада морпіхів ЗС РФ звернулася до губернатора через великі втрати

Російських солдатів посилають на штурм Павлівки, де знаходяться сили ЗСУ. За 4 дні вони втратили половину всієї техніки та 300 осіб.

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Військовослужбовці 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ написали листа губернатору Приморського краю через високий рівень втрат. Про це повідомляється у російських телеграм-каналах.

У листі ЗС РФ скаржаться на керівництво. Генерал Мурадов та Ахмедов кинули війська "в незрозумілий наступ" заради бонусів перед командуванням. Операція проводиться в Павлівці у районі Вугледару. Внаслідок спланованого наступу "великими полководцями" за 4 дні втрачено:

300 убитими, пораненими та зниклими безвісти

50% усієї техніки

Зазначається, що командування округу приховує офіційні цифри втрат через страх понести відповідальність. ЗС РФ потрапляють під удари ЗСУ не лише в районі Павлівки, а й із Вугледару. Тому губернатора Олега Кожемяка просять розібратися із ситуацією та звернутися до Путіна, щоб надіслали незалежну комісію, оскільки у Міноборони Мурадова "кришує" генерал Герасимов.

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Водночас наголошується, що це не злам телеграм-каналів українцями, а реальний стан справ на фронті. Така ситуація здебільшого армії, а добрі командирів меншість.

Губернатор Кожемяко обіцяє розібратися із ситуацією, повідомляють у телеграм-каналі "Сладков".

Нагадаємо, 4 листопада в ОК "Схід" заявляли, що ЗС РФ намагаються оточити сили ЗСУ в районі Вугледару у Павлівці. Також складні бої ведуться на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

У Генштабі заявили, що ЗС РФ щодня втрачають до 100 людей убитими у спробах захопити Бахмут.