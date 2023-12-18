У Украины будут проблемы без западной помощи, поэтому Путин торжествует, — аналитик

По словам журналистов, в ЕС, судя по всему, существует широкий консенсус относительно того, что стратегия вступления Киева должна быть согласована.

Война в Украине далека от завершения, но на фоне неопределенности с дальнейшей поддержкой Украины Владимир Путин воодушевился. Об этом пишет военный аналитик Sky News Шон Белл.

Главным вопросом двухдневного саммита ЕС на этой неделе станет вступление Украины в ЕС.

Есть ряд ключевых предварительных условий, которые Украина должна выполнить, прежде чем сможет стать 28-й страной ЕС. Но, судя по всему, существует широкий консенсус относительно того, что стратегия вступления Украины должна быть согласована.

В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, похоже, выступает против любого ускорения процесса принятия Украины. Возможно, таким образом, он просто пытается добиться определенного финансирования от ЕС для своей страны.

Ко всему прочему, представители ЕС планируют утвердить бюджет финансовой помощи в размере 54 млрд евро для поддержки украинской экономики до 2024 года. Военный бюджет для помощи в противостоянии российской агрессии на 24 млрд евро планируют согласовать отдельно.

В США прогресс по разблокированию помощи Украине

Минувшая неделя выдалась сложной для президента Владимира Зеленского, но 18 декабря более двух третей американских законодателей в Палате представителей проголосовали за законопроект об оборонной политике, предусматривающий выделение рекордных 886 млрд долларов ежегодных военных расходов, в т.ч. и для Украины.

Без постоянной финансовой и военной поддержки Запада Украине было бы трудно поддерживать свои военные усилия.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин на первой крупной международной пресс-конференции с начала войны в Украине заявил, что украинцы и русские — "один народ", и попытался представить конфликт как гражданскую войну.

Напомним, что дроны ВСУ подавили российскую артиллерию на левобережье, поэтому ВС РФ используют КАБы.

Также сообщалось, что Залужный отказался рассказать о планах наступления ВСУ, отметив, что "это не шоу".