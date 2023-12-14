"Троянский конь Путина": Евросоюз "сыт по горло" действиями Венгрии, — СМИ

По словам журналистов, официальный Брюссель считает, что Будапешт без очевидной причины разрушает единство ЕС и блокирует важные решения по Украине.

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Высокопоставленный представитель Евросоюза заявил, что руководители других страны-участниц ЕС "сыты по горло" венгерскими властями, которые блокируют важные решения относительно начала переговоров о вступлении Украины в ЕС и 50 миллиардах евро помощи. Об этом пишет "УП" со ссылкой на источники.

"Я не имею права говорить это как официальный представитель ЕС, но государства-участники сыты по горло этим, потому что без всякой очевидной причины они разрушают единство ЕС в важнейшем для ЕС вопросе", — заявил источник.

Представитель Евросоюза отметил, что другим 26 странам, возможно, придется согласовывать ключевые решения и без официального Будапешта, если венгерское руководство будет продолжать в том же духе.

По словам неназванного представителя евроблока, стоит уже открыто говорить о том, что Венгрия, по сути, троянский конь Путина.

"Потому что то, что они делают, все больше и больше напоминает поведение троянского коня", – объяснил он, добавив, что если и Словакия будет действовать схожим образом, "тогда будет 25 стран ЕС", но большинство все равно "будет на вашей стороне".

Напомним, что Еврокомиссия разблокировала 10 млрд евро для Венгрии перед саммитом о вступлении Украины в ЕС.

Также сообщалось, что на днях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал мысль о вступлении в ЕС Украины "абсурдной, нелепой и несерьезной".