"С карьерой все хорошо": Гуменюк заявила, что продолжает службу в составе ВСУ (видео)

Пресс-секретарь Сил обороны юга рассказала, что вновь овладела должностью начальника центра коммуникаций Оперативно-стратегической группировки войск "Одесса".

Спикер Сил обороны юга отметила, что продолжает военную службу, но теперь в составе Вооруженных сил Украины, поэтому изменения можно заметить "даже внешне". Об этом Наталья Гуменюк рассказала в интервью для "Мы-Украина".

По ее словам, до смены направления работы она была офицером Государственной пограничной службы, служила в Морской охране Украины и носила звание капитана 1-го ранга.

"Непосредственно, что касается меня лично, можно даже внешне заметить, что изменения произошли. Если говорить о карьере, то с карьерой все хорошо. Я продолжаю военную службу, но теперь в составе Вооруженных сил Украины", — отмечает Гуменюк.

Гуменюк о смене работы. Смотреть с 00:28

Кроме того, она рассказала, что вновь овладела должностью начальника центра коммуникаций Оперативно-стратегической группировки войск "Одесса".

"Было целесообразнее мне проходить службу в ВСУ. Я была переведена из одного ведомства в другое, при этом вновь овладела должностью начальника центра стратегических коммуникаций ОСУВ "Одесса", которое отвечает за подведенное направление", — добавляет Гуменюк.

Напомним, 3 декабря руководитель координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила в Facebook о смене работы. В соцсетях она указала новое место работы — пресс-службу морской охраны в структуре Госпогранслужбы Украины. Ранее в общении с журналистами Гуменюк говорила, что все сведения о ее увольнении из пресс-центра Сил обороны юга были слухами.