Переиграть Китай, отстоять Тайвань. 5 рекомендаций для действий — по опыту войны в Украине

США и союзники должны действовать "задолго до взрыва", в идеале — так, чтобы "взрыва" не было вообще. Для этого нужно расширять ряд программ, а также учитывать опыт российско-украинской войны.

Время не на стороне Тайваня. Генерал ВВС США пророчит потенциальный конфликт с Китаем в 2025 году, а председатель Объединенного комитета начальников штабов в отставке считает, что ускоренная модернизация Китая позволит захватить Тайвань уже в 2027-м. Хуже того, в текущих симуляциях и варгеймах экспертов RAND Соединенные Штаты не смогли ничего противопоставить "перевесу китайских сил над силами обороны Тайваня".

Фокус перевел статью Брайяна К. Чао, Джахара Матисека и Уильяма Рино о 5 советах для помощи Китайской Республики.

Нехватка времени и потенциальные ограничения доступа к Тайваню в случае кризиса диктуют Соединенным Штатам и их союзникам необходимость активизации действий "задолго до взрыва". В идеале, такая проактивная позиция будет сдерживать "взрыв" вообще. Расширение программ для армии, правительства и общества Тайваня и интеграция проверенных стратегий помощи и сотрудничества в сфере безопасности, использовавшихся до (и после) российского вторжения в Украину в 2022 году, сделает сдерживание более вероятным долгосрочным результатом, даже если это рискует спровоцировать Китай и испортить отношения в краткосрочной перспективе.

Палата представителей Конгресса США предложила Закон о мире на Тайване путем усиления (2023), в котором изложены пять ключевых приоритетов для укрепления американо-тайваньских оборонных связей. Однако этого недостаточно. Опираясь на обширное исследование исследовательской группы Министерства обороны Minerva Research Team, включающее более 400 интервью с западными советниками и получателями помощи в области безопасности, а также архивные исследования, охватывающие миссии США по оказанию помощи в области безопасности с 1945 года, мы предлагаем пять мер, которые могли бы помочь.

Соединенные Штаты должны создать Группу содействия безопасности Тайваня для координации совместных, межведомственных и союзнических усилий Фото: Taiwan News

Во-первых, Соединенные Штаты должны создать Группу содействия безопасности Тайваня для координации совместных, межведомственных и союзнических усилий, что позволит объединить предоставление помощи, поддержки и обучения.

Во-вторых, необходимо создать программу Taiwan Hands, чтобы максимально сфокусировать усилия объединенных сил, не попадая при этом в те же ловушки, в которых оказалась программа AfPak Hands.

В-третьих, следует сделать акцент на вовлечении и развитии гражданского общества как подходе к развитию устойчивости, сопротивления и воли к борьбе у тайваньцев.

В-четвертых, при оказании помощи приоритет должен отдаваться инновационным решениям проблем снабжения, что позволит тайваньскому правительству, военным и обществу эффективно противостоять врагу в ходе затяжного конфликта.

Наконец, Вашингтон должен направить на Тайвань подразделение Национальной гвардии в рамках программы государственного партнерства.

Ответственность за национальную безопасность и оборонную политику Тайваня, а также за его военную организацию и развитие несет народ Тайваня и избранное им правительство. На протяжении последних десятилетий Соединенные Штаты оказывали базовую поддержку оборонным потребностям Тайваня – поддержку, которая играет важнейшую роль в обеспечении автономии этой страны. Например, Тайвань ожидает от США поставки оружия на сумму 19,2 миллиарда долларов, в том числе 66 самолетов F-16 и 108 танков Abrams. Вашингтон не может диктовать Тайваню политику в области обороны или вооруженных сил, но, будучи важным партнером Тайбэя в сфере безопасности, Вашингтон должен рассмотреть пять шагов, описанных ниже, чтобы повысить обороноспособность Тайваня. В конечном счете, некоторые из этих действий могут спровоцировать Пекин. Однако Вашингтону не следует сдерживаться. Эти действия укрепят способность Тайваня защитить себя, а Тайбэй станет более уверенным в диалоге со своим соперником, что снизит его шансы поддаться принуждению.

Создание Группы содействия безопасности на Тайване

Исторический успех Корейской военной консультативной группы и недавней миссии по сотрудничеству в области безопасности под руководством США в Украине дают пример устойчивой модели помощи. С 1951 по 1979 год Соединенные Штаты поддерживали на Тайване Военно-консультативную группу, пик деятельности которой пришелся на 1955 год, когда в стране находилось 2 437 советников. Что касается Украины, то Объединенная международная группа инструкторов в Украине и Группа содействия безопасности в Украине являются эффективными международными инициативами, наряду с усилиями Канады и Великобритании, по предоставлению скоординированной боевой и небоевой помощи и обучения, чтобы минимизировать потери и максимально улучшить ситуацию в украинских вооруженных силах. Объединенная международная группа инструкторов в Украине подготовила более 27 тысяч украинских военнослужащих в период с 2015 по 2022 год, а с 2022 года подготовила еще 9 600 украинских военнослужащих. Созданная после крупномасштабного вторжения в Украину в 2022 году Группа содействия безопасности в Украине и западные партнеры обучили более 90 тысяч украинских военнослужащих в первой половине 2023 года. Соединенные Штаты должны действовать уже сейчас, чтобы создать международную Группу содействия безопасности на Тайване для активной консолидации совместных сил и международных усилий по повышению потенциала Тайваня. Такой скоординированный подход к повышению обороноспособности может сыграть важную роль в убеждении китайских лидеров в том, что затраты и риски, связанные с вторжением на Тайвань, перевесят его выгоды.

Группа содействия безопасности в Украине и западные партнеры обучили более 90 тысяч украинских военнослужащих в первой половине 2023 года Фото: Twitter / NATO Allied Land Command

Опыт Корейской военной консультативной группы в 1945-1953 годах также поучителен. Менее чем за восемь лет она превратила армию Республики Корея из численностью 25 тысяч человек в современные 20-дивизионные сухопутные силы численностью более 600 тысяч человек. Советники Корейской военной консультативной группы также возглавили развитие системы военного образования в Корее, основав до войны 13 различных учебных заведений, специализирующихся на отдельных видах войск.

В последнее время Соединенные Штаты предприняли важные шаги в этом направлении. Весной американские военные объявили о планах по расширению тренировок с тайваньцами с 30 до 100-200 американских инструкторов. Сообщается, что эти усилия призваны помочь Тайваню создать оборону типа "дикобраз", которая сделает нападение на остров непомерно дорогостоящим. Группа содействия безопасности на Тайване будет способствовать подобным действиям, поскольку Тайваню будут помогать другие международные советники, сигнализируя о международном единстве в поддержке права Тайваня на защиту своего суверенитета. Обозначение большинства позиций Группы содействия безопасности Тайваня как совместных инициатив обеспечит приоритетное отношение каждого рода войск к помощи Тайваню в обеспечении безопасности, что приведет к надлежащему укомплектованию миссии лучшими сотрудниками, а не просто людьми, которые случайно оказались в наличии.

Насколько провокационным это будет для Китая? Помимо того, что с 2020 года 1-я группа спецназа, морские пехотинцы и другие силы специальных операций сосредоточились на внутренней обороне, США в настоящее время планируют направить 100-200 человек для оказания помощи силам Тайваня. Мы не выступаем за массированное увеличение численности американских войск, но предполагаем ротацию сил, не превышающую численность персонала Консультативной группы военной помощи, развернутого на Тайване в период с 1951 по 1979 год. Сам по себе этот персонал не будет представлять собой силы обороны. Они будут работать по целому спектру задач со своими тайваньскими коллегами – это вариант гибридного подхода, при котором ни один отдельный элемент отношений не будет особенно новым или провокационным, но все они будут скоординированы для достижения оборонительной, а значит, и сдерживающей цели. Вместо того чтобы готовиться ко всему спектру военных возможностей и чрезвычайных ситуаций, Соединенные Штаты будут работать с Тайванем над определением наиболее вероятных и наихудших сценариев, а затем сосредоточат помощь США (и партнеров) в области безопасности на этих конкретных проблемах, таких как береговая оборона, городская и партизанская война, а также асимметричная морская война. Сфокусированные сценарии и специализированные возможности позволят отточить иглы дикобраза, чтобы сдержать китайские атаки.

Создание программы Taiwan Hands

Такая программа обеспечит постоянный приток компетентных советников в Группу содействия безопасности на Тайване (если она будет создана). Программа AfPak Hands, созданная в 2008 году и рассчитанная на долгосрочные обязательства в Афганистане и Пакистане, предлагала языковые и культурные тренинги и повторные назначения в регионе для отдельных военных офицеров. Хотя программа AfPak Hands завершилась в 2020 году, и многие советники почувствовали себя "полностью проигнорированными" военным руководством США – согласно одному из интервью – новая тайваньская программа могла бы извлечь пользу из прошлых ошибок.

Тщательно разработанная программа Taiwan Hands потребует 6-10-летней работы, предлагая четкие возможности для продвижения по службе и основываясь на стимулах для максимального расширения знаний и изучения языка. Эта программа помогла бы американскому персоналу лучше понять тайваньское правительство, вооруженные силы и общество, сигнализируя о глубокой институциональной приверженности США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону. В свою очередь, эти сотрудники будут консультировать тайваньских военных не только по системам вооружений и их применению, но и по доктрине, подготовке, обучению, структуре сил и менее заметным факторам, которые способствуют созданию армии, эффективно ведущей боевые действия. Создание когорты американских советников на Тайване улучшит стратегическое мышление объединенных сил, а также решит нынешнюю проблему нечастых, эпизодических взаимодействий с тайваньскими военными. Долгосрочное взаимодействие и преемственность будут способствовать наращиванию необходимого институционального потенциала тайваньских вооруженных сил, а также позволят лучше планировать миссии США по содействию безопасности и сотрудничеству с Тайванем и его соседями.

Инвестиции в развитие и помощь гражданскому обществу

Проще говоря, развитие гражданского общества способствует укреплению воли Тайваня к борьбе. Тайвань уже давно сталкивается с продвинутыми и настойчивыми китайскими кибератаками и операциями влияния. Вашингтон может оказать дополнительную поддержку Тайбэю и его гражданскому обществу, чтобы защитить остров от кибервмешательства и дезинформации Пекина. Усиливая государственную помощь Тайваню в области киберзащиты, систематически поощряя неформальные усилия по сотрудничеству или взаимный обмен информацией и опытом между государственным и частным секторами, Соединенные Штаты помогут защитить процветающую демократию и гражданское общество Тайваня от дезинформации и антиамериканских теорий заговора.

Развитие гражданского общества способствует укреплению воли Тайваня к борьбе Фото: pexels.com

Помощь Запада в создании тайваньских групп гражданского общества (например, благотворительных организаций, клубов, неправительственных организаций и т. д.) может сыграть важную роль в более широкой стратегии государственного управления. Например, организация Spirit of America сотрудничает с местными неправительственными организациями на Тайване, обучая более 50 тысяч граждан, чтобы "повысить устойчивость Тайваня, наделив граждан навыками и уверенностью в себе для реагирования в случае катастрофы или кризиса безопасности". Такой подход способствует сопротивлению общества, снижая вероятность повторения российской стратегии "маленьких зеленых человечков", направленной на тайную оккупацию Крыма в 2014 году. Эффективный подход гражданского общества сделает Тайвань более устойчивым к потенциальному сценарию "маленькой красной КНР", когда Китай может захватить остров с помощью диверсионных действий, не прибегая к десанту в стиле D-Day. Например, некоторые украинские партизанские отряды, с которыми мы беседовали, были неправительственными организациями до вторжения 2022 года, и именно тесные общественные связи и доверенные сети позволили им сформировать партизанские отряды для противостояния оккупационным российским войскам. В условиях кризиса многие тайваньские группы гражданского общества могут аналогичным образом использовать личные связи, чтобы противостоять оккупационным китайским силам.

Помощь Тайваню в создании резервов

Одно из важных практических различий между Украиной и Тайванем заключается в том, что первая является большой континентальной страной, а второй – относительно небольшим островом (размером примерно с Коннектикут и Вермонт вместе взятые). В случае конфликта – независимо от того, вмешаются ли Соединенные Штаты, – Тайваню, скорее всего, придется выдерживать нападение Китая в течение определенного периода времени. Для этого необходимо создать резервы или найти достаточное количество заменителей для предметов первой необходимости, таких как продукты питания, топливо, электроэнергия, вода и т. д. Тайвань не обладает достаточной самодостаточностью в отношении таких предметов первой необходимости, как продовольствие и топливо, в значительной степени полагаясь на импорт; его текущие запасы необходимо увеличить, и Соединенные Штаты, являющиеся крупнейшим источником импорта продовольствия для Тайваня, вполне могут оказать помощь. Различные отчеты предлагают разные сроки, предполагая, что стратегических запасов Тайваня хватит на срок от 30 до 120 дней. Это означает, что Тайбэю необходимо будет создать надежные хранилища, а Вашингтону и его союзникам – разработать инновационные логистические решения для обеспечения поставок и помощи в случае кризиса.

Тайбэю необходимо будет создать надежные хранилища, а Вашингтону и его союзникам – разработать инновационные логистические решения для обеспечения поставок и помощи в случае кризиса Фото: Chiang Ying-ying

Не менее важным является обеспечение качества тайваньских сил, учитывая, что численность постоянной армии Тайваня составляет 188 тысяч человек, при этом предполагается, что он может задействовать 2,3 миллиона резервистов. Хотя Тайвань продемонстрировал отличную способность мобилизовать свои вооруженные силы и общество для ликвидации последствий стихийных бедствий, готовность боевого резерва недостаточна. Повысить боеспособность резервных сил Тайваня можно, сделав это главной задачей 5-й бригады содействия силам безопасности. Они могли бы выделить большую группу советников для разработки планов обучения и военной готовности, соответствующих общей оборонной концепции Тайваня, чтобы обеспечить круглогодичную готовность резерва всех сил. Кроме того, эти советники могли бы совместно с тайваньскими войсками разработать стратегии распределения достаточного количества ресурсов, топлива и предметов снабжения по всей стране, чтобы обеспечить устойчивость правительства, армии и общества. Это позволит защитникам Тайваня поддерживать военные операции дольше, чем ожидает китайское руководство.

Развертывание на Тайване подразделения Национальной гвардии

Программа государственного партнерства укрепляет оборонные связи, повышает оперативную совместимость и способствует реформированию системы обороны. По сообщениям, в августе 2023 года тайваньские войска участвовали в военных учениях в Мичигане вместе с войсками Национальной гвардии, однако ни одно подразчеление гвардии не было официально приписано к Тайваню. Направление подразделения Национальной гвардии штата на Тайвань в рамках программы государственного партнерства означало бы готовность развивать личные связи между гвардейцами и их коллегами в тайваньском правительстве и военных кругах.

Как Пекин воспримет такую деятельность? Исторически сложилось так, что Китай с пониманием относится к обучению Соединенными Штатами тайваньских военнослужащих при условии, что оно проводится незаметно. Так, тайваньские пилоты уже давно проходят подготовку на самолетах F-16 в Аризоне. Аналогичным образом, совместные усилия подразделения Национальной гвардии и тайваньских сил могут свести к минимуму провокации, если они будут проводиться на американской территории, например, на Гуаме. Такой малозаметный подход крайне важен для того, чтобы не привлекать нежелательного внимания и не ставить в неловкое положение Китай, который в противном случае может почувствовать себя вынужденным ответить публично и, возможно, в эскалационной манере.

Направление подразделения Национальной гвардии штата на Тайвань в рамках программы государственного партнерства означало бы готовность развивать личные связи между гвардейцами и их коллегами в тайваньском правительстве и военных кругах.

Установление прочных отношений между американскими военными лидерами и тайваньскими коллегами будет иметь неоценимое значение. В наших интервью с американскими советниками и украинцами многие подчеркивали, что партнерство между Калифорнийской воздушной национальной гвардией и украинскими ВВС значительно повысило устойчивость и тактическую адаптивность последних при столкновении с российскими ВВС. Это сотрудничество было настолько глубоким, что многие калифорнийские гвардейцы выучили украинский язык, а в некоторых случаях даже наладили личные связи, в том числе женившись на украинках.

Заключение

В совокупности пять шагов, описанных в этой статье, свидетельствуют о долгосрочной приверженности Вашингтона поддержке Тайваня и сдерживанию Китая. Соединенные Штаты больше не могут стратегически позволить себе безразличный подход к Тайваню. Структурирование и институционализация предложенных нами концепций помощи и сотрудничества в сфере безопасности наконец-то переведет стрелку в пользу Тайваня, создав необходимую оборонительную позицию для противодействия воинственным действиям Китая. Эти пять шагов не являются панацеей, но в сочетании с решительными мерами со стороны руководства Тайваня и других союзников США они повысят устойчивость Тайваня, а также его способность сдерживать, противостоять, перехитрить и переиграть Китай.

Об авторах

Брайан К. Чао (@winebluewater) – доцент кафедры национальной безопасности Военно-морского колледжа и внештатный сотрудник Центра изучения современного Китая при Пенсильванском университете. В сферу его научных интересов входят отношения между Тайваньским проливом, геостратегия, политика великих держав, оборонная и внешняя политика США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также военно-морские силы Тихого океана. Его работы публикуются в журналах "International Relations of the Asia-Pacific" и "Territory, Politics, Governance", сборниках статей "Безопасность в АТР" и "Военно-морские силы в многополярных системах", а также в журналах China Brief, The Diplomat, East Asia Forum, The National Interest и других.

Джахара "Фрэнки" Матисек (@JaharaMatisek) – подполковник, военный профессор кафедры вопросов национальной безопасности Военно-морского колледжа США, гостевой научный сотрудник 2023 года в рамках Инициативы по иррегулярным войнам (совместная разработка Принстонского проекта эмпирических исследований конфликтов и Института современной войны в Вест-Пойнте), а также один из главных исследователей Министерства обороны США Minerva по улучшению американской помощи в области безопасности. Подполковник Матисек опубликовал более 90 статей и эссе в рецензируемых журналах и политических изданиях по вопросам стратегии, ведения войны и помощи в сфере безопасности. Он является летчиком-командиром, ранее работал старшим научным сотрудником Института национальной обороны и доцентом кафедры военных и стратегических исследований Академии ВВС США.

Уильям Рино – профессор и заведующий кафедрой политологии Северо-Западного университета. Более тридцати лет он проводит полевые исследования и интервью в зонах конфликтов в Восточной Европе, Африке и на Ближнем Востоке, является автором трех книг: "Corruption and State Politics in Sierra Leone", "Warlord Politics and African States" и "Warfare in Independent Africa". Д-р Рино опубликовал более двухсот статей в рецензируемых журналах и периодических изданиях, имеющих отношение к политике, а также издал тома по гражданским войнам, повстанцам и военной помощи. Он является главным исследователем финансируемой Министерством обороны США программы Minerva, изучающей, как Соединенные Штаты могут улучшить подготовку иностранных военнослужащих.

Высказанные мнения принадлежат авторам и не отражают официальную позицию Министерства армии, Министерства ВВС, Министерства обороны или правительства США. Данная статья была написана при поддержке кафедры Леви Военно-морского колледжа США и Управления научных исследований ВВС под номером FA9550-20-1-0277.