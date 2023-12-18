Мобилизация в Украине: как изменятся условия призыва и набора в ВСУ

Основой для осуществления мобилизации служит система воинского учета, которую обновили год назад, и закон о подготовке и осуществлении мобилизации, который в 2022 году претерпел девять изменений, а в последующем 2023 году был изменен лишь однажды.

Работа над новым законопроектом об условиях мобилизации, военной службы и воинского учета активно ведется в Верховной Раде Украины. Сейчас Силы обороны Украины насчитывают 1 млн 100 тыс. человек, и поддержание этого численного состава требует постоянного пополнения из-за потерь, ранений и увольнений из-за состояния здоровья. Об этом пишет "Ми-Україна".

Основными основаниями для организации мобилизации служит система воинского учета, которая была пересмотрена год назад, а также законодательный документ о мобилизационной подготовке и проведении мобилизации. Закон в 2022 году претерпел девять изменений, в то время как в 2023 году была внесена только одна поправка.

Зачем что-то менять

Главком ВСУ Валерий Залужный отмечает, что законодательство содержит пробелы, позволяющие гражданам уклоняться от своих обязанностей, и собирается решить эти проблемы, вводя единый реестр призывников и расширяя категории призывных граждан на сборы или по мобилизации.

Осенью Минобороны использовало вспомогательные методы, введя проект по рекрутингу через партнеров по поиску работы, что позволило находить желающих заполнить вакансии. Однако, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, лишь рекрутингом покрыть такие объемы не представляется возможным.

Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркивает важность подготовки изменений в системе мобилизации для обсуждения на Ставке. Однако, несмотря на обсуждение вопросов военного характера на последней Ставке, изменения в системе мобилизации так и не были озвучены.

Новый законопроект ожидается от рабочей группы, в которую входят депутаты, представители Минобороны и Генштаба. Существующие условия службы и воинского учета, а также изменения, которые обсуждаются, разбираются по направлениям. Например, по призывному возрасту: призыв на срочную службу может быть установлен в возрасте 25 лет, вместо нынешних 27.

Также внимание уделяется воинскому учету, предполагая, что женщины должны быть обязаны становиться на воинский учет в порядке, определенном Минобороны. Стремление вовлечь женщин в военную службу также обсуждается, особенно в период военного положения, предлагая привлекать их к службе добровольно на боевые должности.

Новые обязанности

На практике военнообязанным придется соблюдать определенные обязанности, которые могут быть закреплены законодательно:

Предоставление работодателю данных о месте жительства. Эти требования уже существуют, и работодатели обязаны вести персональный воинский учет, где отражено место жительства.

Прохождение медосмотра при мобилизации, по решению ТЦК, СП, СБУ или СВРУ, если приписаны к ним. Это обязательное требование для призывников и резервистов.

Посещение ТЦК, СП или ЦПАУ для уточнения данных, что необходимо делать каждые пять лет или при изменении информации в течение недели. Может возникнуть требование самостоятельно обновлять информацию, но конкретные сроки пока неизвестны.

Непрерывное наличие военно-учетного документа во время военного положения. Это новое требование, которое пока не учтено ни одним законом или нормативным актом.

Базовая подготовка

Основа подготовки к национальному сопротивлению составляет общевойсковая подготовка граждан. Минобразование проводит начальную подготовку в школах, а Минобороны — базовую для граждан, достигших 18 лет.

Суть базовой подготовки:

Освоение базовых навыков владения стрелковым оружием.

Формирование психологической мотивации и устойчивости к службе, обучение первой медицинской и психологической помощи.

Формирование высоких морально-боевых качеств и ответственности за защиту Родины, обучение дисциплине и военной дружбе.

Обучение соблюдению международных норм ведения войны и правил гуманитарного права.

Сейчас такая подготовка проводится в мирное время среди граждан обоих полов, желающих присоединиться к национальному сопротивлению. Финансирование такой подготовки осуществляется за счет государственного и местного бюджетов и других доступных источников. Минобороны предоставляет оружие, боеприпасы, инструкторов и техническую базу на свой счет.

Возможные изменения включают обязательность базовой общевойсковой подготовки на срок до трех месяцев для граждан в возрасте от 18 до 25 лет, а также для всех женщин. Возможность обучения по специальностям, утвержденным Минобороны, также обсуждается.

На практике, призывные повестки могут вручаться по месту жительства или работы в соответствии с Порядком воинского учета. Возможно, законодательно уточнят места и лица, уполномоченные на вручение повесток. Например, полномочия вручения повесток могут быть переданы представителям ТЦК и СП, а также, возможно, право на это получат полицейские.

Отсрочка и увольнение

Что касается отсрочки и увольнения, право на отсрочку прописано в законе о мобилизационной подготовке и мобилизации.

Основные случаи, когда можно получить отсрочку, но все же призвать по согласию:

Забронированные военнообязанные.

Лица, у которых близкие погибли или пропали без вести во время АТО или в сфере военной службы.

Женщины и мужчины, воспитывающие троих и более несовершеннолетних детей.

Те, кто самостоятельно заботится о детях с ограниченными возможностями.

Лица, постоянно ухаживающие за родственниками по заключению специальных комиссий.

Женщины и мужчины, чьи супруги или родители являются инвалидами.

На шесть месяцев отсрочку предоставляют:

Тем, кого временно не годными признает военно-врачебная комиссия.

Уволенным в запас, если их призывали во время мобилизации.

Имеют право на отсрочку:

Студенты высших учебных заведений и ученые.

Работники военных и правоохранительных органов.

Лица с инвалидностью, подтвержденной специальными комиссиями.

Что может измениться в вопросах отсрочки

В перечень критериев на отсрочку могут внести изменения, включив в него новые условия. Отсрочку могут лишить студенты, получающие второе высшее образование, а также определенные категории сотрудников правоохранительных органов.

Условия для увольнения также подвержены изменениям, включая критерии освобождения из службы по семейным обстоятельствам и условиям, касающимся военнослужащих во время военного положения.

Реализация призыва

В период военного положения не происходит призыва на срочную службу, однако служба тех, кто был призван ранее, не завершается. Новые правила для срочников были установлены Верховной Радой, сохраняя их службу, но без участия в боевых действиях.

Отпуск для срочников

По новым условиям во время действия военного положения срочники имеют право на общий отпуск продолжительностью до 30 дней в году, разделенный на две части по 15 дней каждая. На момент отпуска личный состав подразделения должен составлять не менее 70%.

Длительность службы

Согласно законодательству, срок срочной службы составляет 12 месяцев для лиц с высшим образованием и магистров, и 18 месяцев для остальных. В период военного положения эти сроки продолжаются, хотя срочники могут подписать контракт на продолжение службы или, начиная с этого лета, добровольно перейти на военную службу по призыву при мобилизации.

Дополнительные выплаты

В соответствии с установленными правилами и порядком, утвержденными Кабинетом Министров, срочникам предоставляется дополнительное ежемесячное вознаграждение в размере 6 тысяч гривен.

Изменения могут коснуться освобождения срочников, а также возможного перевода в мобилизационный резерв по достижении 25 лет на общих условиях.

Напомним, что член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская заявила, что Генштаб ВСУ против демобилизации из-за недостаточного количества человеческого ресурса.