В том числе CV90: Дания и Швеция передадут Украине военной техники почти на $264 млн

Министры обороны Швеции и Дании подчеркнули, что их страны будут использовать промышленный потенциал для обеспечения поставок новых бронемашин Киеву.

В понедельник, 18 декабря, министр обороны Швеции Пол Йонсон и министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен подписали совместную декларацию о намерениях по дальнейшей поддержке Украины в сфере военной техники, в частности боевых машин. Об этом сообщает пресс-служба правительства Швеции со ссылкой на Министерство обороны.

Как отмечается в релизе, речь идет прежде всего о БМП CV90. Причем первоначально Дания внесет финансовый вклад в размере 1,8 миллиарда датских крон (около 263,6 миллиона долларов), а Швеция поддержит закупки в рамках соглашения, заключенного между Агентством оборонной техники (FMV) и Украиной в июле 2023 года.

Помимо боевых машин пехоты CV90, Украине будут переданы запасные детали, боеприпасы и заключен многолетний договор на техническое обслуживание. Учитывая, что стоимость одной указанной БМП составляет 9 миллионов долларов, можно рассчитывать приблизительно на 25 единиц боевой техники.

"CV90 были и остаются важным дополнением к обороне Украины с тех пор, как Швеция передала 50 машин в начале этого года", — подчеркнул министр обороны Швеции.

И добавил, что и Копенгаген, и Стокгольм будут использовать промышленный потенциал для обеспечения поставок новых CV90 в Украину.

Кроме того, во время встречи главы оборонных ведомств двух стран обсуждали не только поддержку Украины, но и текущие проблемы НАТО и предстоящее председательство Дании в Северном оборонном сотрудничестве (Nordefco) в 2024 году.

БМП CV90 — детали

Combat Vehicle 90 — семейство шведских боевых машин пехоты. Серийное производство CV90 было начато в 1993 году. Всего выпущено около 1170 машин в разных модификациях, большая часть из которых экспортирована в другие страны.

Кроме нескольких вариантов БМП, на базе CV90 также разработан ряд специализированных боевых бронированных машин, включая легкий танк с 120-мм гладкоствольной пушкой.

Норвежские, датские и шведские CV90 были использованы в боевых действиях во время войны в Афганистане.

Напомним, что 11 декабря правительство Швеции объявило о выделении Украине нового пакета помощи в размере 124 миллиона евро. Эти средства пойдут на поддержку украинцев зимой.

Перед этим Украина и Швеция обсудили совместную работу в сфере инноваций и опыта, полученного во время боевых действий, а также вопросы военной помощи и оборонные темы в целом.