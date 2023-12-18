Польские САМУ M120 Rak — на поле боя: военный эксперт рассказал об особенностях минометов
Эксперт Валерий Рябых рассказал об особенностях самоходных минометов Rak, оснащенных цифровой системой управления огнем, тепловизором и лазерным дальномером.
Самоходные минометы калибра M120 Rak имеют большое значение для ВСУ на поле боя. Это оружие значительно повышает способности армии в войне против РФ, ведь может вести огонь дистанционно. Об этом сказал директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире телеканала "Эспрессо".
По словам Рябых, самоходные минометы калибра 120 мм могут менять позиции в течение 30 секунд и за 1,5 минуты нанести сокрушительный, прицельный удар противнику на расстоянии до 12 километров.
"После этого, в течение 20 секунд переехать на другую позицию, чтобы не стать жертвой контрбатарейной борьбы", — сообщил Рябых.
Подразделения 44-й отдельной механизированной бригады уже имеют на вооружении подобные системы. Это значительно повышает возможности ВСУ на линии фронта, отметил он.
"Это обеспечивает безопасность самих военнослужащих и увеличивает возможности уничтожения противника. Теперь ВСУ могут выполнять стрельбу из 120-мм миномета, прикрываясь броней. Они могут быстро совершать маневр, чтобы занять огневые позиции", — добавил военный эксперт.
По его словам, эта система разработана в Польше с учетом потребностей, актуальных на поле боя для ВСУ.
"В частности, минометы предназначены для обеспечения потребностей линейных войск, механизированных подразделений и для увеличения маневренности, мобильности и огневой мощи войск", — пояснил он.
Что известно о миномете Rak
Эксперты предоставляли основные характеристики самоходных минометов Rak:
- дальность выстрела — 12 км;
- система наведения — полулазерная;
- боекомплект — 46 мин;
- возможность поражения одной цели несколькими минами;
- скорострельность — 6–8 выстрелов в минуту.
Как сообщал Фокус, польский самоходный миномет Rak получили бойцы 44-й отдельной механизированной бригады. Соответствующие фото были опубликованы 10 декабря.
Специалисты называют M120 Rak очень мощной 120-мм самоходной минометной установкой, которая может вести огонь дистанционно, оснащена цифровой системой управления огнем, тепловизором и лазерным дальномером.
В то же время в реалиях современных боевых действий применение Rak лучше найти где-то в приграничной зоне, но никак не вблизи линии боевого соприкосновения. Так, в частности, считает военный эксперт Александр Коваленко.
Напомним, 26 ноября в Генштабе показали украинский бикалиберный миномет калибра 30 мм и 40 мм.
8 ноября в ГУР рассказали о самоходных минометах Scorpion, которые поступили на вооружение военных.