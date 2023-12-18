Больше, чем в Чечне: российские элитные "черные береты" понесли огромные потери в Украине

Расследование журналистов ВВС свидетельствует, что за почти два года войны в Украине элитная 155-я бригада морской пехоты российских вооруженных сил потеряла по меньшей мере 18 офицеров.

Российская 155-я бригада морской пехоты, — так называемые "черные береты", которых считают элитой армии РФ, потеряли по меньшей мере 234 человека личного состава погибшими. А если учесть тяжело раненых, погибших и пропавших без вести, то это — более 1450 человек, то есть до половины штатной численности бригады. Об этом говорится в материале ВВС.

Так, с помощью волонтеров, журналистам удалось установить имена 234 военнослужащих 155-й бригады морской пехоты, которые погибли во время вторжения в Украину.

"Это вчетверо больше, чем потери этого подразделения за десять лет войны в Чечне", — говорится в расследовании.

Также ВВС отмечает, что среди погибших — 18 офицеров, в частности, начальник бронетанковой службы подполковник Сергей Москвичев, четыре майора и пять капитанов.

Количество погибших "черных беретов" растет, поэтому на территории 155 бригады заложили аллею памяти.

"Мы изучили фотографии с кладбищ в Приморье и соседних регионах и можем сказать, что в среднем на кладбищах появляются имена всех тех, о ком сообщалось публично, и еще примерно такое же количество могил военных, о гибели которых не было упоминания в СМИ или соцсетях. В нескольких десятках могил стояли флаги 155-й бригады морской пехоты, но места службы других погибших не удалось установить, поэтому мы не внесли их в список потерь "черных беретов", — говорится в материале.

Таким образом, даже по самой консервативной оценке потери личного состава 155-й бригады могут превышать 1450 человек с учетом погибших, тяжело раненых и пропавших без вести. По оценке западных аналитиков, на начало вторжения численность 155-й бригады составляла три тысячи человек, свидетельствуют журналисты ВВС.

Преступления в Буче и попытка наступления на Угледар: что известно о "черных беретах" РФ

Морские пехотинцы участвовали в боях с первых дней вторжения в Украину. "Черные береты" бригады понесли существенные потери во время боев на Киевщине.

В частности, именно они совершали военные преступления в Буче.

Наибольшие потери бригада понесла во время нескольких попыток наступления на Угледар Донецкой области Украины с осени 2022 года.

"При этом значение имеет не только общее количество погибших, но и то, кто выбыл из строя. Только в нашем списке подтвержденных потерь числятся: комбат, два заместителя командира батальона и 5 командиров роты", — говорится в расследовании.

"Шторм Z" и "элита"

Как отмечают специалисты из ВВС, на то, что "черные береты" понесли серьезные потери повлияли подразделения "Шторм Z", которые сформировали из заключенных российских зэков и доставили в 155-ю бригаду морской пехоты.

"Я звонила на горячую линию в тихоокеанский флот, там ответили, что отдельная бригада "Шторм Z" прикреплена к морской пехоте и что там брат. Объясните мне, я уже ничего не понимаю, как так? Брат уехал из ИЧ-1 города Архангельск 14 апреля 2023 года", — пишет в одной из групп по поиску пропавших военных женщина по имени Алена.

Также известно, что командный состав воспринимал зэков как "двуногий тягловый скот" и свое отношение даже не скрывал.

"Расходник, необходимый для того, чтобы освободить для более важных дел своих штатных бойцов", — предоставляют журналисты слова очевидца событий.

Именно большое количество мобилизованных в составе 155-й бригады стало одной из причин разгрома морпехов под Угледаром.

"Кадры показывают, что эти российские силы используют крайне неэффективную тактику, которая гораздо больше свидетельствует о том факте, что 155-я бригада морской пехоты, скорее всего, состоит из плохо обученного мобилизованного персонала", — говорится в материале.

После начала мобилизации стало очевидным, что российская армия оказалась не готовой принять, разместить и обучить ту массу людей, которую государство попыталось поставить под ружье. Мобилизованным не хватало нормального обмундирования и помещений для проживания. Из-за этого они часто ночевали в плохо оборудованных палаточных городках и заболевали.

"Все думают, морпехи — это спецназ какой-то элитный, а там обычные мужики. Андрюха же простой сантехник, "терминка" за плечами. И там, кроме него, таких много, ну какая-то часть точно", — рассказывал друг мужчины, мобилизованного в 155-ю бригаду морпехов.

Нередко такие подразделения тренировали по одним специальностям, например, как артиллеристов, а на фронте перебрасывали в пехоту. В результате мобилизованные снова оказывались на передовой неподготовленными.

В то же время серьезные потери, понесенные 155-й бригадой морпехов, не привели к ее полной дезорганизации. Российскому военному командованию каждый раз удается восполнить недостаток живой силы на фронте — то за счет мобилизованных, то с помощью заключенных и людей, добровольно подписывающих контракты с армией и флотом.

Напомним, как сказал украинский военный эксперт, РФ продолжит атаковать несмотря на потери, потому что практику СССР и "мясных штурмов" там не забыли.

Тем временем российские войска продолжают атаковать Авдеевку и продвигаются вперед на некоторых участках. Речь идет о захвате Авдеевской промзоны и позиций на улицах частного сектора.